مستند "جعبه سیاه 11 سپتامبر" در مرحله تدوین

به گزارش خبرگزاری مهر، درخلاصه داستان این فیلم مستند- سینمایی که به مدت 80 دقیقه و به شیوه HDc تصویربرداری شده، آمده است: محمد یک مستند ساز متعهد ایرانی است که نگاهی ایدئولوژیک و آخرالزمانی به وقایع جاری جهان دارد. او به کمک "تیه ری میسون" محقق برجسته فرانسوی سعی می کند تا نتیجه تحقیقات وی را به صورت یک اثر مستند تولید نماید.

میسون از لبنان به ایران می آید و دلیل آمدنش این است که در هیچ کجای جهان چنین امکانی برایش فراهم نبوده و او ایران را تنها کشوری می داند که به دنبال اعلام حقایق در دنیاست. در طول فیلم مشخص می شود آقای میسون بر اساس تحقیقات مفصل درباره ماجرای 11 سپتامبر، یک کتاب منتشر نموده که به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده و در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، اما سردمداران غرب صهیونی از مستندات افشاگرانه آن در هراس هستند.

محمد در جریان فیلم سعی دارد تا علاوه بر ماجرای 11 سپتامبر، زوایای پنهان دیگری از خیانت های غرب صهیونی را برای تیه ری میسون مطرح نماید. وی با طرح نمودن موضوعاتی چون پدیده انقلاب اسلامی در ایران، تلاش برای کودتای نظامی و شکست طبس، جنگ تحمیلی و... از یک سو و همچنین موضوع اشغال عراق و افغانستان و ارتباط آن با وقایع آخرالزمانی، زوایای جدیدی از وقایع جاری جهان را برای میسون بازگو می نماید.

عوامل تولید مستند سینمایی جعبه سیاه 11 سپتامبر عبارتند از: کارگردان محمد رضا اسلاملو، پژوهشگر تیه ری میسون، نویسنده محمد طیب، مدیر تصویربرداری امیر معقولی، صدابردار سید مهرداد حسینی، تدوین محمد طیب، دستیار کارگردان و برنامه ریز علیرضا بهنام، مدیر تولید مهدی مددکار، مدیر تدارکات مهدی شیبانی، دستیاران نور و تصویر علی خانی، رسول امامی، ناظر ترجمه علیرضا بازرگان و تهیه کننده مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.