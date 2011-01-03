مرگ 1629 پاکستانی از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور "تغییر"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، مرکز نظارت جنگ در گزارش جدیدی از کشته شدن 2 هزار و 43 پاکستانی در نتیجه حملات موشکی سیا در 5 سال گذشته در این کشور خبر داد.

این حملات در مناطق قبیله نشین پاکستان رخ داده است که مردم معمولا سلاح و مهمات را به صورت مرسوم حمل می کنند. هواپیماهای آمریکا هر فردی را که دارای سلاح است، شناسایی می کنند و در نهایت امر فرد مسلح کشته می شود.

بر اساس این گزارش بیش از 75 درصد غیرنظامیان کشته شده در نتیجه حملات موشکی سیا در مناطق قبیله نشین در دو سال اخیر از زمان روی کار آمدن "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا جان خود را از دست دادند.

همچنین در سال 2009 بیش از 700 نفر در حملات موشکی سیا جان خود را از دست دادند، این درحالیست که این رقم در سال 2010، 929 نفر بود که در واقع هزار و 629 پاکستانی از زمان روی کار آمدن اوباما کشته شدند.

در این گزارش آمده است که در زمان ریاست جمهوری "جرج بوش" حملات موشکی چندانی صورت نمی گرفت اما در زمان ریاست جمهوری اوباما میزان این حملات به تناسب به بهانه نابودی القاعده و در اقدامی انتقام جویانه علیه اعضای گروه افزایش یافته است.

درحالی که افزایش شمار بی سابقه تلفات پاکستانی ها در حملات موشکی آمریکا انتقاد سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل را به همراه داشته، ایالات متحده از حملات روزافزون هواپیماهای بدون سرنشین خود به عنوان بهترین استراتژی علیه طالبان یاد می کند و به کشته شدن غیرنظامیان در نتیجه این حملات توجه نمی کنند.



هر چند این حملات در ابتدا به صورت موردی و با هدف از بین بردن اعضای شبکه تروریستی القاعده آغاز شد، اما طی ماههای اخیر سمت وسوی دیگری یافته و به برنامه ای دائمی تبدیل شده است.