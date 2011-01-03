تولید آثار فاخر در زمینه فرش نیازمند افزایش حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، میر حسین ثروتمند ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از مستند تلویزیونی قالی اذربایجان در سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: شبکه سهند برای تولید مجموعه "سفرای شیعه" با محوریت معرفی قالی های قدیمی آذربایجان که هم اکنون در موزه های معتبر جهان نگهداری می شوند، برنامه ریزی کرده است اما تحقق آن نیازمند حمایت هاست.

وی خاطرنشان کرد: برای تولید مجموعه یادشده باید گروه تولید در کشورهای ایتالیا، انگلستان، فرانسه و لهستان حضور یابند که طبیعتاً هزینه بر است.

معاون سیمای صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: اقدامات صورت گرفته برای معرفی جایگاه قالی آذربایجان هر اندازه هم صورت بگیرد، کم است.

به گفته وی، پیش از این آثاری مانند کلیپ ایلمک (گره) و فیلم تلویزیونی رنگ های زندگی و دو هزار و 200 دقیقه برنامه رادیویی ایلمک سسی(صدای گره) در شبکه سهند تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: هنر ما انعکاس فرهنگ این سرزمین بوده و قالی به عنوان نماد فرهنگ و هنر این خطه در مجامع جهانی مطرح است.

ثروتمند، افزود: ماموریت مرکز صداوسیمای آذربایجان شرقی پرداختن به تاریخ و فرهنگ این خطه است و قالی بخش مهمی از این فرهنگ را شامل می شود.

مستندقالی آذربایجان در هشت قسمت و در 240 دقیقه توسط صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و با همکاری سازمان بازرگانی این استان تهیه و تولید شده است.