حجت الاسلام بنی احمدی مدیرکل اوقاف البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مراسم معارفه حجت الاسلام بنی احمدی پیش از ظهر دوشنبه در باشگاه میلاد کرج برگزار شد و مدیران و مسئولان شهری در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم، سرپرست سازمان اوقاف، امام جمعه کرج، شهردار و استاندار البرز نیز حضور داشتند و به اهمیت امر وقف پرداخته شد.

مدیرکل اوقاف استان تهران در این مراسم گفت: وقف از موارد مثبت و بسیار تاثیرگذار است که گسترش آن می تواند باعث کاهش فقر در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی شود و نتایج مطلوب اجتماعی به همراه داشته باشد.

حجت الاسلام حسین احمدیان ادامه داد: در این راستا اهمیت احیای موقوفات بسیار زیاد است زیرا در صورت تحقق این امر، بسیاری از مشکلات دیگر به وجود نمی آید و مشکلات کنونی نیز کاهش خواهد یافت.

احیای موقوفات موجب افزایش عدالت اجتماعی می شود

وی عنوان کرد: موقوفات بسیار خوبی در کشور وجود دارد که احیای هریک از آنها آثار مطلوبی به همراه دارد و باعث افزایش عدالت در جامعه خواهد شد.

این مسئول گفت: در زمینه گسترش امر وقف لازم است همه موانع و مشکلات از میان برداشته شود ضمن اینکه احیای موقوفات از این موانع می کاهد و اثربخشی فعالیتها را افزایش می دهد.

وی اظهار داشت: استانهای تهران و البرز موقوفات خوبی را در خود جای داده اند که باید تلاشها برای حفظ آنها افزایش یابد و دستگاه های ذیربط در این خصوص همکاری و تعامل خود را تا رسیدن به نتایج مطلوب ادامه دهند.

مشکلات وقف بدرستی بررسی شود

این مسئول گفت: لازم است مشکلات مربوط به وقف به درستی بررسی و بهترین راهکارهای برای حل آنها ارائه شود تا بتوانیم از حجم این مشکلات به شکل جدی بکاهیم.

وی یادآور شد: در عین حال لازم است از فعالیتهای سودجویانه افراد فرصت طلب در زمینه امر وقف جلوگیری شود زیرا

برخی از افراد تلاش می کنند تا از موقوفات به نفع منافع فردی خود استفاده کنند.

پپپ افزود: متاسفانه برخی از افراد از اهمیت امر وقف و موقوفات غافل هستند و این امر را وسیله ای برای سودجویی خود قرار می دهند درحالیکه باید در این خصوص از فعالیتهای سودجویانه آنها جلوگیری به عمل آید.

برخی از سودجویان به حریم امامزادگان نیز تعدی می کنند

وی خاطرنشان کرد: همچنین برخی از افراد سودجو حتی به حریم امامزادگان نیز تعدی می کنند و از امر وقف به سود خود استفاده می کنند که باید این امر به درستی کنترل شود و اجازه ندهیم که موقوفه خواری تداوم یابد.

این مسئول اضافه کرد: همکاری دستگاه های ذیربط در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است و اگر این همکاری وجود داشته باشد، می توانیم امر موقوفه خواری را از بین ببریم و با موقوفه خواران برخورد کنیم.

وی یادآور شد: باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا مردم با اهمیت امر وقف و تاثیر اجتماعی آنها آشنا شوند و بتوانیم افراد خیر و نیکوکار را به این سمت هدایت کنیم و راهنمایی های لازم را ارائه دهیم.