به گزارش خبرگزاری مهر، علیدی این فیلم را به بخش "نوعی نگاه" جشنواره ارائه میدهد. بخشی که تاکنون دهها فیلمساز از ایران و کشورهای منطقه آمادگی حضورشان را اعلام کردند و روندی روبه گسترش دارد. تاکنون بیش از 100 فیلمساز برای شرکت و ارائه آثار اقدام کردند.
شهرام علیدی فارغالتحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است و با فیلم "ماملی" فیلمسازی را آغاز کرد. با فیلم کوتاه "آخرین روستای سرشماری نشده" حضور در جشنوارههای جهانی را تجربه کرد. این فیلمساز عضو هیئت داوران جشنواره بینالمللی آوانکا در پرتغال بود و با ساخت فیلم "زمزمه با باد" اولین فیلم سینمایی بلند، موفق به دریافت سه جایزه از چهار جایزه هفته منتقدین جشنواره کن شد. "خیام" در حال حاضر مراحل ساخت را پشت سر میگذارد.
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