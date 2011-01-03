وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب واگویه‌های یک مرده از لحظه ای که عزراییل جانش را می‌گیرد، شروع می‌شود و دقیقا اتفاقات پس از مرگ را بیان می‌کند.

این نویسنده افزود: این مرده از زمانی را که سرش به سنگ لحد می‌خورد و می‌فهمد که لحظاتی است که روح از بدنش جدا شده روایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این مرده به هیچ‌وجه از مرگش ناراضی نیست ، اظهارکرد: این مرده از زبان خودش دنیای بعد از مرگ را به صورت داستانی روایت می‌کند و از آدمیان و عکس‌العمل‌هایشان مطالب جالب و واقعی را نقل می‌کند.

کیا درباره زمان اتمام نگارش کتاب و چاپ آن اینچنین توضیح داد: به احتمال فراوان نگارش کتاب "یادداشت‌های یک مرده" تا یک ماه دیگر به پایان می‌رسد و آن را به دست ناشر برای مجور چاپ می‌دهم.

وی درباره دیگر آثارش عنوان کرد:‌ یک مجموعه داستان کوتاه با حدود 30 داستان دارم که در حال بازنویسی نهایی است، اما هنوز نام مشخصی برا ی آن پیدا نکردم.

این نویسنده با اشاره به اینکه بیشتر این داستان‌های کوتاه برگرفته از مطالب وبلاگ شخصی‌ وی است، گفت: این داستان‌ها یا در وبلاگ قرار گرفته یا هنوز منتشر نشده است و تصمیم دارم آن را در یک مجموعه گردآوری کنم.

وی همچنین از ارسال کتاب "صدف میم، خانم می‌شود و یک ماجرای دیگر" به ارشاد خبر داد و گفت: این کتاب قرار است در صورت صدور مجوز از سوی انتشارات امرود راهی بازار نشر شود.

کیا افزود:‌ این کتاب از دو داستان به هم پیوسته تشکیل شده، راوی سوم‌ شخص است و داستان با هفت مونولوگ از هفت گربه که هر کدام نمایان‌گر شخصیتی هستند، آغاز می‌شود.

این نویسنده اضافه کرد: داستان اول این مجموعه از یکی از داستان‌های سلینجر الهام گرفته و درون‌مایه‌ داستانش تقریبا بر اساس آن است اما داستان "صدف میم، خانم می‌شود و یک ماجرای دیگر" بسیار طولانی‌تر از داستان سلینجر است.



وی با اشاره به اینکه هر گربه معرف شخصیتی است، عنوان کرد: در این داستان گربه حنا شخصیت فمنیستی، گربه ادیب، گربه لمپن، گربه معمولی و شخصیت‌های دیگر حضور دارند و در کنار هم یک زندگی اجتماعی را رقم می‌زنند.

کیا ابراز امیدواری کرد که مجوز نشر این کتاب به زودی از سوی وزارت ارشاد صادر شود.