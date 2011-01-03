برنامه های مکانیزاسیون کشاورزی کشور تحقق نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا شافعی نیا پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از تراکتورسازی تبریز افزود: این برنامه ها در چهار عنوان و در قانون برای مباحث توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی پیش بینی شده که متاسفانه با وجود پتانسیلها و توانمندی های متعدد در کشور محقق نشده است.

وی افزود: مقرر شده برای عملیاتی و محقق شدن این برنامه ها پتانسیلها و توانمندیهای داخلی شناسایی و ارزیابی شود تا با تکیه بر این امکانات، تولیداتی با تکنولوژی و کیفیت بالا و در داخل داشته باشیم.

شافعی نیا با اشاره به اینکه سعی می شود تا در مجموعه تراکتورسازی ایران تکنولوژی، کیفیت و کمیت تولید براساس نیاز مصرف کننده تنظیم شود گفت: در راستای تحقق این امر باید حلقه گمشده بین تولید و مصرف برای هماهنگی ایجاد شود تا ضمن انتقال خواستهای هر دو طرف این پروسه توسعه تکنولوژی نیز محقق گردد.

شافعی نیا یکی دیگر از زمینه های تحقق توسعه مکانیزاسیون کشاورزی را ارتقای بهره وری اعلام کرد و گفت: با توسعه مکانیزاسیون بهره وری، کارآیی و استفاده بهینه از سرمایه گذاری صورت گرفته محقق می شود.

مدیر عامل موسسه جهاد استقلال وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کار گروهی برای عملیاتی شدن برنامه های پیش بینی شده خبر داد و گفت: این کارگروه متشکل از کارشناسان و متخصصان جهاد کشاورزی و تراکتورسازی خواهند بود تا با تدوین راهکارها و ارائه آن در قالب تفاهم نامه بین این دو نهاد زمینه را برای عملیاتی شدن راهکارهای یاد شده فراهم آورند.

وی اضافه کرد: امکانات، توانمندیها و بخصوص تکنولوژیهای بکار رفته در گروه صنعتی تراکتروسازی ایران با برندههای جهانی در رقابت است که زمینه حضور محصولات تولیدی حاصل از این زیرساختها در بازارهای داخلی و خارجی فراهم آورده است.

شافعی نیا در عین حال خواستار تغییراتی در پروسه های تولیدی شد و گفت: باید بروزرسانی تکنولوژی، رصد بازارهای جهانی، نیاز و افکار سنجی از مصرف کنندگان در دستور کار تمام صنایع و بخصوص صنایع تولیدی ادوات کشاورزی باشد.