دیپلمات یا دلال هواپیما/ ترکیه به فضا می اندیشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز با اعلام این خبر در ادامه نوشت: در همین رابطه اخیرا مذاکراتی با عربستان سعودی، ترکیه و حتی بنگلادش انجام شده است.

بر اساس این گزارش، پادشاه عربستان از آمریکا خواسته تا جت شخصی فعلی وی به تجهیزات و فناوری های روز مجهز شوند. رئیس جمهور ترکیه از اوباما خواسته تا مجوز حضور یک فضا نورد ترک را در پروازهای فضایی ناسا صادر کند و در بنگلادش نخست وزیر این کشور از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته تا امکان پروازهای مستقیم میان این کشور و نیویورک را از سال جاری میلادی امکان پذیر سازد.

به نوشته این روزنامه، تمام کشورهای ذکر شده در یک مورد مشترک هستند و آن اینکه دستور خرید هواپیماهای ترابری خود را که ارزش آنها به میلیاردها دلار می رسد به بوئینگ سفارش بدهند یا آنکه با "ایرباس" و یا سایر رقبای اروپایی بوئینگ وارد مذاکره شوند. در این راه هر یک از دیپلماتهای آمریکا همانند یک مامور فروش پیشنهادهای فروش را به سران کشورها ارائه می دهند.

به نوشته نیویورک تایمز، این بازار بسیار پررونقی است که هر ساله در آن قرارداد ساخت صدها هواپیمای ترابری به امضا می رسد. بنابراین این یک امر طبیعی است که آمریکا برای تصاحب این بازار بین المللی تلاش کند.

هم اکنون بوئینگ و ایرباس هر کدام نیمی از بازار بین المللی هواپیماهای ترابری را در اختیار دارند و آمریکا با استفاده از روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها درصدد افزایش سهم بوئینگ در این بازار است.

بر همین اساس، سفرهای رسمی که توسط رئیس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه این کشور به سایر کشورها انجام می شود فرصت مناسبی است تا دیپلماتهای آمریکایی با استفاده از فرصت بوجود آمده در پی عقد قرارداد باشند.

نیویورک تایمز می نویسد : البته این فقط آمریکا نیست که با استفاده از روابط دیپلماتیک با سایر کشورها در پی فروش تجهیزات هوایی خود است و در اروپا نیز این قبیل اتفاقات می افتد.

برای مثال در سفر سال گذشته "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فراسه به هند، ایرباس تلاش کرد تا با عقد قراردادهایی خطوط هوایی این کشور را به روز کند.