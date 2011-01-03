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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

اهدا دستگاه دیالیز توسط خیر خمینی مشکلات بیماران را برطرف کرد

اهدا دستگاه دیالیز توسط خیر خمینی مشکلات بیماران را برطرف کرد

اراک - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر بهداشت در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اهدای دستگاه دیالیز توسط یک خیر شهر خمین بخشی از مشکلات این بیماران دیالیزی را برطرف کرد.

دکتر مجید رمضانی  در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: به دنبال برگزاری اولین همایش خیرین سلامت شهرستان خمین در اردیبهشت ماه سال جاری، ورثه مرحوم حاج محمد جواهری با قبول اهدای یک دستگاه همودیالیز در این امر خداپسندانه شریک شدند.

وی اضافه کرد: این  خیر با خرید یک دستگاه همودیالیز فرزینوس مدل 4008B به ارزش تقریبی  150 میلون ریال در پاییز سال 89 به بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی(ره) اهداء کرد که با اشتفاده از این دستگاه جهت  بیماران آنتی ژن منفی، روزانه دو نفر بیمار توسط آن دیالیز می شوند.

دکتر رمضانی اضافه کرد: راه اندازی این دستگاه سهم بسزایی در برطرف نمودن مشکلات بیماران دیالیزی داشته که مرهون اقدام خدا پسندانه مرحوم حاج محمد جواهری پدر شهید والا مقام مهندس حبیب اله جواهری است.

 
کد مطلب 1223967

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