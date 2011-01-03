کمک های ایران در کشتی بارگیری نشد/ جزئیات محموله هزار تنی کاروان آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فلسطین الیوم در گزارشی با اشاره به ورود فعالان کاروان آسیایی به نوار غزه نوشت: فعالان حامی فلسطین که خود را با پرواز هوایی به العریش رسانده بودند در نهایت از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شدند.

از سوی دیگر، کمک های انسان دوستانه این کاروان که اخیرا در بندر لاذقیه سوریه بارگیری شده بود در نخستین ساعات صبح امروز به بندر العریش مصر رسید. این کشتی در انتظار صدور مجوز از سوی مقامات مصری است تا بتواند محموله خود را تخلیه کند.

محموله کمک های انسانی کاروان آسیایی شامل 8 دستگاه کامیون، 4 دستگاه آمبولانس به همراه بیش از یک هزار تن کمک های دیگر است. این کمک ها شامل مواد دارویی، وسایل بهداشتی، پوشاک، شیر خشک، وسایل مورد نیاز معلولان و بازماندگان جنگی است.

البته بنابر اعلام این منبع خبری مقامات مصری در هنگام بارگیری کشتی از ورود کمک های ایران به آن ممانعت به عمل آورده اند. بر این اساس، کمک های ایران که شامل مواد دارویی و مولدهای برقی خورشیدی بوده است در نهایت در کشتی راهی نوار غزه بارگیری نشده است.