دستاوردهای نظام اسلامی در ایام دهه فجر برای جوانان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام محمد شریف شریفی ظهر دوشنبه در اولین جلسه ستاد گرامیداشت برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر استان کردستان، اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی ما در ایام دهه مبارک فجر امسال در کردستان تبیین دستاوردها و موفقیت های نظام اسلامی برای نسل جوان است.

وی عنوان کرد: در کنار توجه به برگزاری جشن های مختلف با مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم و افتتاح پروژه های مختلف عمرانی و تولیدی، باید نسبت به بیان دستاوردهای نظام اسلامی و همچنین انتقال آنها به نسل جوان با استفاده از شیوه های نوین ارتباطی اقدامات جدی و عملی در دستور کار قرار گیرد.

دبیر ستاد گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر استان کردستان افزود: استان کردستان در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل همراهی و مشارکت مردم در راستای برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی یکی از استان های برتر و پیشگام کشور بوده و خوشبختانه ستاد گرامیداشت دهه فجر استان در سال گذشته نیز در بین استان های منطقه عنوان اول را به دست آورد.

حجت الاسلام شریفی با اشاره به لزوم مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی در برنامه های ایام الله دهه فجر امسال در استان کردستان، یادآور شد: باید با هماهنگی و همکاری در سال جاری نیز استان کردستان به عنوان استان نمونه کشور در راستای گرامیداشت این ایام مبارک انتخاب شود.

وی با اشاره به فعالیت 22 کمیته زیرمجموعه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در استان کردستان افزود: مسئولان کمیته های ستاد دهه فجر استان از میان مدیران ادارات و سازمان های دولتی مرتبط با موضوع انتخاب و در کنار آن نیز 10 ستاد شهرستانی برنامه ریزی برای ایام الله دهه فجر در این استان را بر عهده دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان گفت: کمیته های 22 گانه باید ضمن برگزاری جلسات کاری، برنامه های پیشنهادی خود را برای هماهنگی بیشتر و اجرا به ستاد دهه فجر استان کردستان اعلام کنند.

در ادامه این جلسه تعدادی از مدیران و اعضای ستاد گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر به بیان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات کاری خود در این ایام پرداختند.