افزایش تبلیغات فرش ماشینی تهدید فرش دستباف است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسماعیل چمنی ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از مستندتلویزیونی قالی آذربایجان در سازمان بازرگانی اذربایجان شرقی افزود: لازم است صداوسیما در زمینه محدود کردن تبلیغات فرش ماشینی و افزایش تبلیغات فرش دستبافت، تدابیر لازم را اتخاذ و اجرایی کند.

رئیس اتحادیه فرش آذربایجان شرقی همچنین خواستار تولید کلیپ های فرش با ترجمه زبان های خارجی شد.

وی در ادامه از اینکه سند راهبردی فرش ایران بدون حضور هنرمندان آذربایجان تدوین می شود انتقاد کرد و تجدید نظر در این رویه را خواستار شد.

چمنی، افزود: این درحالی است که در انتخاب بهترین فرش ایران نیز نماینده ای از استان آذربایجان شرقی حضور نداشته است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 500 هزار نفر در آذربایجان شرقی از هنرصنعت فرش ارتزاق می کنند، افزود: قوانین مصوب مجلس در حمایت از فعالان فرش اجرایی نمی شود.

چمنی اثرات سوء حرفه قالیبافی بر سلامت بهداشتی قالیبافان را یادآور شد و خواستار برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور کارشناسان و متخصصان امر در شبکه استانی سهند شد.

مستندقالی آذربایجان در هشت قسمت و در 240 دقیقه توسط صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و با همکاری سازمان بازرگانی این استان تهیه و تولید شده است.