هلیا هنرمند مدیر روابط عمومی انتشارات افق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مراسم رونمایی جدیدترین رمان پل استر در ایران اینگونه گفت: رمان "سانست پارک" نوشته پل استر که با خرید رایت آن توسط نشر افق در ایران ترجمه و منتشر شده است عصر سهشنبه 14 دی ماه رونمایی میشود.
وی ادامه داد: در این مراسم مهسا ملکمرزبان مترجم کتاب، رضا هاشمینژاد مدیر انتشارات افق، مدیا کاشیگر و پویا رفوئی از چهرههای ادبی درباره این رمان استر صحبت خواهند کرد. البته در این مراسم چهرههای دیگری هم از جامعه ادبی کشور حضور خواهند یافت.
مدیر روابط عمومی نشر افق با اشاره به اینکه در فاصله چند هفتهای که از انتشار این کتاب میگذرد استقبال مخاطبان از آن خوب بوده است، بیان کرد: ما در انتشارات افق در نظر داریم تا جایی که بتوانیم این روال را برای رونمایی از کتابهای شاخص اجرا کنیم.
هنرمند در پایان گفت: این جلسه 14 دی ماه ساعت 18 تا 20 در مجتمع سینمایی پردیس ملت، واقع در خیابان ولیعصر، بزرگراه نیایش، طبقه منفی 2 برگزار میشود.
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