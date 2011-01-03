اولین کارخانه لوکوموتیو سازی هفته آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمید بهبهانی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزاد راه شیراز - اصفهان گفت: آنقدر طی این چند سال در مباحث مربوط به راه در کشور کار کرده ایم که امروز وقت برای افتتاح نداریم ولی با این حال هفته آینده نیز اولین کارخانه ساخت لوکوموتیو ایران را در کرج افتتاح می کنیم.

وزیر راه و ترابری با بیان اینکه تمامی فعالیتهای گسترش خط آهن در کشور مورد تائید مسئولین و نمایندگان است، تصریح کرد: رئیس جمهور به طور کامل پیگیر گسترش خطوط ریلی در کشور است و از طرفی نمایندگان مجلس نیز به این نکته مهم تاکید دارند که راه آهن رکن اصلی توسعه در کشور به شمار می روند.

بهبهانی یادآور شد: طبق آمار، کشته شدگان جاده ای 22 هزار نفر، کشته شدگان هوایی 200 نفر و کشته شدگان راه آهن هفت نفر است که این آمار نشان دهنده افزایش امنیت در خطوط ریلی کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه آهن شیراز به اصفهان نیز تاکید کرد: آرزوی چندین ساله مردم فارس بدلیل کوتاهی برخی از اشخاص به طور کامل محقق نشده و همچنان هفت کیلومتر از این مسیر باقیمانده است که قرار بر این شده پیمانکار کمکی برای سرعت بخشیدن به این پروژه معرفی شود.

وزیر راه و ترابری ادامه داد: اگر راه آهن شیراز به اصفهان در موعد مقرر به اتمام نرسد فرد خاطی را به مردم استان معرفی می کنم.