به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و امور بین‌الملل شهر کتاب صبح امروز در جمع خبرنگارانی که برای مراسم 15 سالگی نخستین فروشگاه کتاب این موسسه فرهنگی در فروشگاه جدید‌التاسیس آن حضور یافته بودند، عملکرد 5 ساله معاونت فرهنگی شهر کتاب را تشریح کرد.

محمدخانی گفت: 13 دیماه 1384 نخستین نشست نقد و بررسی کتاب در شهر کتاب برگزار شد و در این 5 سال ما سعی کردیم 6 هدف عمده را دنبال کنیم؛ 1- تعمیق و اعتلای دانش ادبی در میان مخاطبان 2- برپایی جلسات نقد سالم در همه حوزه‌ها 3- توسعه فرهنگ نقد و گفتگو و آداب آنها 4- توجه به زبان و ادبیات فارسی و پیوند ادبیات معاصر با کلاسیک 5- توسعه فعالیت‌های میان‌رشته‌ای و 6- توسعه فعالیت‌های بین‌المللی شهر کتاب.

وی نبود فضای نقد و گفتگو را از کاستی‌های جامعه فرهنگی ایران بر شمرد و به نقل از آماری که از یک پزشک داروساز گرفته است، افزود: میانگین جهانی زمان گفتگوی یک بیمار با پزشکش 5 دقیقه است در حالی که این آمار در ایران 17 ثانیه است. همچنین متوسط گفتگوی یک بیمار با دکتر داروسازش 15 ثانیه است؛ یعنی اینکه در ایران همه نسخه‌های همدیگر را از قبل پیچیده‌اند!

معاون فرهنگی موسسه شهر کتاب گفت: جامعه فرهنگی ما دچار تک‌گویی شده و این در حوزه‌های فلسفه، ادبیات و هنر به چشم می‌خورد. من در این سال‌ها به وضوح مشاهده کرده‌ام که نه تنها بین مخاطبان کتاب‌های حوزه‌های مختلف ارتباطی وجود ندارد، صاحبنظران رشته‌های مذکور نیز با یکدیگر گفتگویی ندارند و بلکه اصلاً همدیگر را نمی‌شناسند!

علی‌اصغر محمدخانی به برنامه‌های شهر کتاب در این باره اشاره کرد و افزود: برنامه ما از امسال این است که سلسله جلساتی را میان متخصصین علوم انسانی و علوم تجربی برگزار کنیم و در این راستا در 5 سال آینده جلساتی با حضور متخصصین این علوم مثلاً پزشکی و فلسفه برپا خواهد شد.

دبیر نشست‌های هفتگی در ادامه به عملکر شهر کتاب در این زمینه اشاره کرد و گفت: نشست‌های شهر کتاب از 13 دی 84 تاکنون به طور مرتب و هفتگی (روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه) برگزار شده و در این مدت 225 نشست را برپا کرده‌ایم. همچنین تاکنون 63 جلسه درس‌گفار درباره مولانا، 47 جلسه درباره فردوسی، 53 جلسه درباره سعدی و 23 جلسه درباره نظامی برگزار کرده‌ایم.

وی همچنین به برگزاری 6 همایش در طول سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: این همایش‌ها شامل "در ستایش داستان کوتاه"، "فردوسی و هرمر" (همزمان در تهران و آتن)، "گفتگو با حافظ"، "سعدی در غزل" و "موسیقی شعر حافظ" بوده‌اند. اردیبهشت سال آینده هم همایش "سعدی در قصیده" را همزمان با روز سعدی برگزار می‌کنیم.

محمدخانی از برپایی 80 دوره آموزشی توسط موسسه شهر کتاب در 4 سال اخیر خبر داد و گفت: ما با هدف شناخت متقابل ایرانی‌ها و خارجی‌ها از فرهنگ یکدیگر سلسله برنامه‌هایی را با عنوان "درهای باز فرهنگی" برگزار کرده‌ایم و در این راستا تاکنون برنامه‌های ایران و اسپانیا، ایران و ایتالیا، ایران و یونان، ایران و روسیه و ایران و سوریه برگزار شده و ماحصل این برنامه‌ها (درهای باز فرهنگی) در قالب کتاب‌هایی دوزبانه منتشر می‌شود.

معاون فرهنگی شهر کتاب از برگزاری همایش "سنایی و دانته" به صورت همزمان در ایران و ایتالیا در سال آینده و توسط این موسسه خبر داد.

وی گفت: کار دیگری که از پارسال شروع کردیم، این بود که به جای شرکت در مراسم تشییع و ختم اهالی فرهنگ، تولد آنها را جشن می‌گیریم و تاکنون مراسمی برای احمد سمیعی گیلانی، اسماعیل سعادت، کامران فانی و فتح‌الله مجتبایی برپا شده است.