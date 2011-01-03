دو هزار دانشجو جذب دانشگاه علمی و کاربردی زنجان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد فتحی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون سراسری دانشگاه علمی کاربدی در سراسر کشور و همزمان در استان زنجان برگزار می شود بنابراین توزیع کارت ورود به جلسه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کابردی از 14 دی ماه شروع و کارت ورود به جلسه آزمون اینترنتی بوده واز طریق پایگاه سازمان www.sanjasg.org و مکان و زمان آزمون درج شده است

وی همچنین زمان آزمون کارشناسی را صبح جمعه 17 دی ماه ساعت 8 صبح و کاردانی ظهر جمعه 15 عصر عنوان کرد و افزود : پذیرفته شدگان بعد از قبولی در بهمن ماه اقدام به ثبت نام خواهند کرد و شروع کلاسها اواخر بهمن ماه است.

فتحی با اشاره به اینکه رشته کارشناسی در دو مرحله عمومی - پایه و تخصصی است و کاردانی منحصرا تنها به سئوالات عمومی پاسخ خواهند داد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی اظهار داشت: آمار پذیرش در 38 کد رشته است که در دوره کاردانی با 24 کدرشته و کارشناسی ناپیوسته با 14 کد رشته است.

وی همچنین تاکید کرد: در سالجاری افزایش دو رشته مربی کودکان استثنایی و رشته مهندسی تکنولوژی شرینی پزی و شکلات جزو رشته های جدید دانشگاه است.