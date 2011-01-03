مراسم رونمایی از کتاب باید پربار باشد

سرهنگ پاسدار حسن رسولی معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، در حاشیه مراسم رونمایی از کتابهای "خاکریز 202"، "رویای پرواز" و"گاه‌شمار حملات شیمایی در هشت سال دفاع مقدس" در گفتگو با خبرنگار مهر مراسم رونمایی از این 3 عنوان کتاب را خوب ارزیابی کرده و گفت: مراسم رونمایی از کتاب نباید صرفا به رونمایی محدود باشد بلکه محتوا نقش مهمی در اینگونه مراسم بازی می‌کند.

وی گفت: به همین دلیل ما میهمان ویژه ای برای مراسم رونمایی امروز در نظر گرفتیم و از احمد شاکری دعوت کردیم تا در این مراسم به سخنرانی بپردازد و سعی داریم مراسم رونمایی کتاب را پربار برگزار کنیم.

رسولی درباره دیگر برنامه های رونمایی کتاب بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: طی هفته های آتی رونمایی از کتاب "مقاله ها و مقوله ها" را خواهیم داشت که شامل مقالات و نشست های نقد و بررسی مربوط به ادبیات دفاع مقدس است و 30 سال تولیدات ادبی عرصه دفاع مقدس در آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس درباره دیگر برنامه های این نهاد گفت: جشنواره های شعر و خاطره، جایزه ادبی یوسف و برگزاری جشنواره شعر را که فردا در حوزه هنری برگزار می شود ، خواهیم داشت.