رفع مشکل مومن از طواف خانه خدا مهمتر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل موسسه مالی و اعتباری مهر قم اظهار داشت کار شما دارای ابعاد مختلفی است و خدمت به خلق خداست و این عمل عبادت بالایی بشمار می‌آید.



وی ادامه داد: گره گشایی از کار مومن دارای فضائل بسیاری است که ثواب آن از طواف خانه خدا بالا‌تر و مهم‌تر است پس سعی کنید در جلسات خود بحث مشتری مداری و محوریت تکریم ارباب رجوع را برای کارکنان خود مطرح نمائید تا زمینه جذب افراد در این دنیا و ثواب و اجر در آخرت برای شما مهیا گردد.



حسینی بوشهری در ادامه افزود: گاهی مشتریانی به شما مراجعه می‌کنند که فرستادگان کریمه اهل بیت(ع) هستند و شما مواظب باشید با آن‌ها به درستی رفتار و نیازهای آنان را برطرف سازید.



وی در ادامه افزود: نام بسیج مقدس است و مردم خاطرات خوشی از بسیج از اوایل سال‌های انقلاب تاکنون دارند و بسیجیان در عمل هم نشان داده‌اند که انسان‌های دنیاطلب و زیاده خواهی نیستند و کارشان ایثار و فداکاری است.



عضو جامعه مدرسین حوزه با تأکید بر ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه گفت: موسسه مالی و اعتباری مهر بعد از سرمایه پولی، سرمایه بزرگ‌تر و گران‌بهاتری با عنوان اعتماد مردم دارد.



وی ادامه داد: این موسسه با توجه به امکانات موجود می‌تواند سمت و سوی کار خود را بر سرمایه گذاری در زمینه ایجاد اشتغال قرار دهد و با توجه به این اینکه قم شهر مذهبی و آمار مهاجرت به این شهر بالا می‌باشد برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری احتیاج مبرم به ایجاد کار و اشتغال دارد که لازم است قسمتی از منابع خود را برای ایجاد اشتغال و توسعه استان در طرح‌ها و پروژه‌های فرهنگی و عمرانی و آبادانی قرار دهید.



یک سوم مردم قم سپرده‌گذار موسسه مالی و اعتباری مهر هستند



مدیرکل موسسه مالی واعتباری مهر قم نیز دراین دیدار گزارشی ازخدمات موسسه در استان را بیان کرد و گفت: موسسه مالی و اعتباری مهردر سال 1372 کار خود را با هدف خدمت به قشر ضعیف و بسیجیان آغاز نمود و هم اکنون دارای 700 شعبه در سطح کشور می‌باشد که تعداد 18 شعبه و یک باجه در استان قم قراردارد و در آینده بسیار نزدیک به بانک مهر اقتصاد تبدیل می‌گردد.



محمد رضا پاطلا ادامه داد: این موسسه با همت کارکنان خود توانسته است یک سوم جمعیت استان را بعنوان سپرده گذار جذب نماید و موسسه مالی واعتباری مهر از سه سال گذشته تا به امروز توانسته است به صنایع کشور در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع آلومینویم، مس، ایران خودرو و... خدماتی را در راستای کمک به دولت کریمه ارائه کند.



وی گفت: آمادگی کامل را در اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی شهر داریم و این امر را با جدیت پیگیری می‌کنیم.



پاطلا با بیان اینکه در بحث قرض الحسنه خواهان ترویج این امر در استان هستیم تصریح کرد: برای احیای فرهنگ قرض الحسنه کوتاهی نخواهیم کرد و موسسه مالی واعتباری مهر از ابتدا فعالیت خود را بر مبنای قانون بانکداری اسلامی شروع نموده است و تمام ابلاغیات خود را با تائید کمیته شرعی اجرا می‌نماید که در این راستا آموزش‌هایی با موضوع بانکداری اسلامی برای کلیه کارکنان خود برگزار نموده است.