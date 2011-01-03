به گزارش خبرگزاری مهر، نیکی کریمی درباره جدیدترین فیلم خود گفت: حسین ابوالصدق در استودیو آوای نفس مشغول صداگذاری فیلم و ضبط موسیقی توسط کارن همایون‌فر به پایان رسیده است. با پایان مراحل فنی "سوت پایان" برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش می‌شود.

نیکی کریمی، شهاب حسینی، اشکان خطیبی، هستی مهدوی فر، غزاله رشیدی، نادر فلاح و آتیلا پسیانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. مستانه مهاجر تدوین سومین تجربه کارگردانی نیکی کریمی که پیش از این "روایت" نام داشت را انجام داده است.

"سوت پایان" همچون "یک شب" و "چند روز بعد" دو ساخته قبلی این فیلمساز، اثری اجتماعی است که نیکی کریمی خود نگارش فیلمنامه آن را برعهده داشته است.

در این فیلم سامان و سحر زوج مستندسازی هستند که زندگی آرامی را در شهر تهران می‌گذارند. اما در فیلمی که سامان برای تلویزیون ساخته صحنه‌ای خراب می‌شود و سامان به علت گرفتاری، تکرار صحنه فیلمبرداری را به همسرش سحر می‌سپارد و ...