به گزارش خبرگزاری مهر، حسن احدی در بازدیدی از دانشگاه آزاد واحد آکسفورد در کشور انگلستان افزود: در جلسه‌ای که با حضور رایزن علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دکتر باقرزاده رئیس واحد آکسفورد داشتیم در مورد وضعیت دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در کشور انگلستان و به ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بحث و تبادل نظر شد.

وی اظهار داشت: عمده ترین مشکل دانشجویان هزینه بالای اسکان و زندگی در کشور انگلستان بود که با نظر مساعد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قرار شد در مدت تحصیل دانشجویان، اقساط وام‌هایی نظیر مسکن، خودرو و ... از آنان کسر نشود و در صورت لزوم وامی با بازپرداخت طولانی مدت‌تر در اختیار این دسته از دانشجویان قرار گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه بیش از هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های انگلیس در حال تحصیل هستند، افزود: امکان بورسیه سه ساله این دسته از دانشجویان با توجه به ضوابط و شرایطی که دانشگاه آزاد اسلامی دارد، فراهم است.

وی یادآور شد: در این سفر اجرای طرحی مشترک بین واحد علوم و تحقیقات و چند دانشگاه کشور ایرلند نیز بررسی شد که طبق آن دانشجویان بتوانند یک سال تحصیلی در ایران و 18 ماه دیگر را در کشور ایرلند به تحصیل مشغول شوند تا بدین طریق هزینه‌های تحصیلی آنان کاهش یابد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: از دیگر دستاوردهای این سفر، مذاکره با کاردار سفارت ایران در لندن برای بورسیه دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های انگلیس و ایرلند در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌های مختلف به خصوص IT و مشابه آن بود، به گونه‌ای که تعدادی از دانشجویانی که در ایرلند در حال تحصیل هستند یا دانشجویانی که قصد دارند برای ادامه تحصیل به آن کشور بروند بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی شوند.