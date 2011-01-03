فرهنگسازی کافی در زمینه وقف انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر دوشنبه در معارفه مدیرکل اوقاف استان البرز افزود: لازم است فرهنگسازی در خصوص امر وقف و معرفی این عمل پسندیده افزایش یابد و دستگاه های ذیربط در این خصوص همکاری و تعامل مطلوبی داشته باشند و این تعامل تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: لازم موانع گسترش فرهنگسازی در خصوص وقف برطرف شود ضمن اینکه لازم است عملکرد مسئولان و مدیران وقفی به گونه ای باشد که مردم به وقف علاقمند شوند.

این مسئول اظهار داشت: شاید عملکرد مسئولان وقف در گذشته در حد عالی نبوده که این امر باعث شده وقف در جامعه گسترش به میزان کافی نداشته باشد.

به گونه ای عمل کنیم که خیران به امر وقف جذب شوند

وی عنوان کرد: لازم است به اهمیت امر وقف بیش از قبل واقف باشیم و به گونه ای عمل کنیم که خیران به این عمل جذب شوند و وقف را در زمینه های مورد نیاز انجام دهند.

استاندار البرز گفت: برخی از جنبه های وقف مورد کم توجهی قرار گرفته که لازم است اصلاح مورد نیاز در این خصوص انجام شود و همه جنبه های وقف به تناسب نیازها مطرح شود و در مورد آنها فرهنگسازی و اطلاع رسانی صورت گیرد.

فرهادی اضافه کرد: وقف می تواند زمینه ساز رشد اجتماعی و فردی باشد که این امر، اهمیت پرداختن به این امر در جامعه را بیش از پیش آشکار می کند و بر ضروریت گسترش وقف می افزاید.

بقاع متبرکه به مراکز مهم فرهنگی تبدیل شوند

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا امامزاده ها و بقاع متبرکه به مراکز مهم فرهنگی تبدیل شوند ضمن اینکه لازم است از پتانسیلهای گردشگری آنها نیز به درستی استفاده شود.

فرهادی گفت: در استان البرز امامزاده های مهمی داریم که جنبه فرهنگی، مذهبی و گردشگری دارند و می توانیم از هریک از این جنبه ها به درستی بهره مند شویم و ظرفیتها را شکوفا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است شرایطی فراهم شود تا فضای امامزاده ها گسترش یابد و بتواند جوابگوی نیازهای موجود باشد تا زائران بتوانند استفاده مطلوبی از این فضا داشته باشند.

استاندار البرز یادآور شد: شهرداری و شورای شهر کرج در زمینه کاهش مشکلات بقاع متبرکه به تناسب توان خود همکاری و تعامل دارند که اداره کل اوقاف البرز باید از این امر در جهت کاهش مشکلات بهره مند شود.