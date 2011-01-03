دو مرکز ویزیت در منزل سالمندان در استان ایلام راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صادق رستمی ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این مراکز با عنوان ویزیت در منزل سالمندان "طنین" و "امام جعفر صادق"(ع) در شهرستانهای شیروانچرداول و دره شهر ایجاد شده اند.

وی ادامه داد: در این مراکز خدمات پزشکی، پرستاری، بهیاری، فیزیوتراپی، کاردرمانی و مددکاری اجتماعی به سالمندان در محیط منزلشان ارائه می شود.

رستمی بیان داشت: هریک از این مراکز ظرفیت ارائه خدمات به سالمندان را روزانه تا 50 نفر دارا هستند.

به گفته رستمی سازمان بهزیستی سالمندانی را که نیازمند خدمات پزشکی هستند به این مراکز معرفی کرده که پس از تشکیل پرونده ابتدا تیم تخصصی ارزیابی اولیه را انجام داده و سپس توسط متخصصان این مرکز مورد درمان قرار می گیرند.

وی هدف از راه اندازی این مراکز را ارائه خدمات مطلوب به سالمندان در این شهرستانها عنوان کرد.

وی اضافه کرد: هم اینک 32 هزار سالمند در استان ایلام وجود داشته که از این تعداد بیش از دو هزار نفر تحت پوشش خدمات حمایتی این سازمان قرار دارند.