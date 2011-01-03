10 پیشنهاد سفر سوم دولت به سمنان مربوط به میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی عصر دوشنبه در آستانه سفر رئیس جمهور به سمنان در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: ساماندهی و مرمت مجموعه های تاریخی، احیای بناهای شاخص استان از جمله کاروانسراها، مطالعه ایجاد سایت موزه ها، ساخت هتل و ایجاد زیرساخت مناطق نمونه گردشگری از جمله این پیشنهادات است.

وی اضافه کرد: با توجه به سفر هیئت دولت به استان سمنان این اداره کل نیز میزبان رییس سازمان میراث فرهنگی کشور و معاونان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی این سازمان است.

وی افزود: معاونان سازمان میراث فرهنگی کشور در این اداره کل برای پاسخگویی به مراجعان و شهروندان مستقر می شوند.

یزدانی گفت: بازدید از پروژه های در حال اجرا و یا به بهره برداری رسیده، مناطق نمونه گردشگری، افتتاح هتل دربند مهدیشهر و بازدید از موزه عشایر مهدیشهر از برنامه های پیش بینی شده برای سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به استان سمنان است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با اشاره به روند رو به رشد اجرای مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان سمنان در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: اجرای این مصوبات در رشد و توسعه گردشگری، رونق صنایع دستی و حفظ و احیای میراث فرهنگی استان سمنان موثر است.