به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا رحیمی ظهر امروز دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی استان سمنان از اهتمام دولت برای رفع موانع پیش روی ارتقاء و آبادانی استان سمنان خبر داد و گفت: هدف دولت در سفرهای استان خدمت‌رسانی به مردم است و امیدواریم این سفر منشاء خیر برکت برای مردم استان سمنان شود.



در این جلسه که در آستانه سومین سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان برگزار شد، در خصوص مهمترین مسائل و مشکلات استان سمنان و همچنین موارد اختلاف نظر نمایندگان دستگاههای اجرایی و مسئولین و نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد و طرح‌ها و پروژه‌هایی برای طرح در جلسه استانی هیئت دولت مورد تصمیم گیری قرار گرفت.



در این نشست همچنین برنامه ریزی سفر دو روزه رئیس جمهور مرور و به برخی شاخص های استان سمنان که در دو دوره سفر استانی ارتقاء یافته است اشاره شد که به عنوان نمونه می توان به رشد 100 درصدی در مراکز آموزش عالی، رشد 77 درصدی در تعداد دانشجویان، افزایش 462 درصدی در انشعاب فاضلاب استان و کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد.