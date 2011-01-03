53 درصد کودکان خیابانی در هرمزگان از اتباع بیگانه هستند

مرتضی فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام اینکه طبق پذیرش بهزیستی در شش ماهه اول سال 89 نشان می دهد 53 درصد کودکان خیابانی در استان هرمزگان را اتباع بیگانه و 47 درصد آنها را ایرانی تشکیل می دهند، عنوان کرد: براساس تعریف سازمان یونیسف کودکان خیابانی کودکان کمتر از 18 سال که در خیابان زندگی می کنند را شامل می شوند.

وی افزود: کودکان خیابانی سه دسته هستند، کودکانی که با خانواده خود در تماس هستند و خانواده بر آنها نظارت دارد، کودکانی که با خانواده خود ارتباط ضعیفی دارند و سوم آنهایی که خانواده خود را ترک کرده اند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان هرمزگان اذعان داشت: عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عوامل فردی و زیست روانی برخی از کودکان را به ناچار به خیابان می کشاند.

بیشتر کودکان خیابانی در هرمزگان با خانواده های خود زندگی می کنند

فیضی اظهار داشت: تحقیقات علمی انجام شده در مورد کودکان خیابانی در استان هرمزگان نشان می دهد کودکانی که با خانواده خود زندگی می کنند در خیابان و چهار راهها بیشتر قابل مشاهده هستند که با تغییر آب و هوایی در نیمه دوم سال جهت کار به این استان مهاجرت می کنند.



وی عنوان کرد: هدف سازمان بهزیستی شناسایی این کودکان و جمع آوری آنها در کمترین زمان موجود است تا اینکه کمتر در خیابان زندگی کنند همچنین خدمت رسانی به کودکان خیابانی یکی دیگر از اهداف بهزیستی است.



معاون اموراجتماعی بهزیستی هرمزگان در ادامه گفت: بهزیستی دارای ساختار مداخله ای است که از گسترش و توسعه آسیب جلوگیری کرده و آن را به حداقل می رساند.

فیضی بیان کرد: بهزیستی سه نوع پیشگیری جهت به حداقل رساندن آسیب دنبال می کند که پیشگیری سطح یک شامل بالا بردن سطح فکری، زیستی و اجتماعی است، پیشگیری سطح دو جمع آوری و جلوگیری از گسترش آسیب موجود بوده و همچنین درمان آسیب دیدگان در پیشگیری سطح سه قرار می گیرد.

بهزیستی در قبال اتباع بیگانه بدون کارت اقامت مسئولیتی ندارد

وی اظهار داشت: بهزیستی در قبال اتباع خارجه که کارت اقامت ندارند هیچ مسئولیتی ندارد همچنین مبهم بودن هویت افراد برای پذیرش در بهزیستی یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن مواجهیم.

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان هرمزگان بیان کرد: کودکان کار شامل سنین 15-18 سالی می شود که به ازای کسب و کار خود دستمزد نقدی و جنسی می گیرند وبه فعالیتهایی مشغولند که از لحاظ جسمی و روانی خطرزاست.

فیضی اذعان داشت: بدترین اشکال کودکان کار، فروش و تجارت کودک، استفاده دلالی از آنها، استفاده از کودکان برای کارهای غیراخلاقی و غیر قانونی همچنین به کار گمارده شدن آنها در کارگاههای غیر استاندارد با شرایط سخت است.

وی گفت: گروه کودکان کار، کودکانی هستند که دور از خانواده شان زمان طولانی را در خیابان برای امرار و معاش می گذرانند، شامل کودکانی که در مشاغل خانگی، کشاورزی به جای کارگر فعالیت می کنند، دیگر کودکانی که در کارهای تولیدی - خدماتی همراه با خانواده خود مشغول هستند و کودکانی که به صورت غیرقانونی از آنها بهره کشی می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان هرمزگان عنوان داشت: مرکز کودکان کار آفتاب شرجی موسسه ای است که تحت پوشش بهزیستی سال 86 از طریق قرارداد با بخش غیردولتی شکل گرفته و با نظارت بهزیستی به کودکان کار خدمات ارائه می دهد.

وی بیان کرد: هدف از تشکیل مرکز کودکان کار در سازمان کنترل و کاهش آسببهای احتمالی، ارتقا سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی این کودکان و خانواده آنهاست، ارئه نیازهای سلب شده به این کودکان است.