تثبیت قیمت محصولات ایران خودرو تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سرایی نیا امروز دوشنبه در نشست خبری گفت: شرکت ایران خودرو همزمان با اجرایی شدن هدفمند ساری یارانه ها، قیمت محصولات خود را بین 2 تا 5 درصد کاهش داده بود و تا پایان سال جاری این شرکت هیچ گونه برنامه ای برای افزایش یا کاهش قیمت ندارد.

وی افزود: با اجرایی شدن هدفمنمدسازی یارانه ها نه تنها فروش محصولات ایران خودرو کاهش نیافته بلکه بین 2 تا 7 درصد رشد فروش را درپی داشته است.

سرایی نیا اظهارداشت: امسال قرار است ایران خودرو بیش از 110 هزار دستگاه نسبت به سال گذشته خودرو به بازار عرضه کند که تا کنون بیش از 90 درصد برنامه فروش این شرکت محقق شده است.

معاون بازار یابی و فروش ایران خودرو تاکید کرد: ایران خودرو ازابتدای سال جاری تاکنون 571 هزار دستگاه انواع خودرو سواری به بازار عرضه کرده است که این میزان در سال گذشته 471 هزار دستگاه بود.

وی با اشاره به افزایش فروش محصولات ایران خودرو با اجرای هدفمند سازی یارانه ها گفت: این شرکت در دی ماه سال جاری 21 هزار و 243 دستگاه انواع خودرو سواری فروخت که این میزان در دی ماه سال گذشته 16 هزارو 65 دستگاه بوده است.

سرایی نیا از میزان استقبال مردم به عرضه خودرو های کم مصرف در بازار خبر داد و اظهارداشت: ایران خودرو به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان، افزایش تولید خودرو های کم مصرف و دوگانه سوز را در برنامه قرار داده است.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان اینکه در حال حاضر 5 تا 7 درصد محصولات ایران خودرو از طریق شرکتهای لیزینگ عرضه می شود، اظهار داشت: فروش الکترونیکی محصولات این شرکت به زودی گسترش خواهد یافت.

وی درزمینه طرح جایگزینی خودرو های فرسوده گفت: این شرکت قصد دارد 160 هزار دستگاه خودرو فرسوده را در سال جاری جمع آوری کند که تاکنون بیش از 100 هزار دستگاه خودرو فرسوده را جایگزین کرده است.

سرایی نیا از آمادگی این شرکت برای تامین نیاز ناوگان حمل و نقل شهری خبر داد و خاطر نشان کرد: درحال امضای قرارداد تحویل 30 هزار دستگاه تاکسی دیگر به ناوگان حمل و نقل شهری با ستاد حمل و نقل و سوخت کشور هستیم.

معاون بازایابی و فروش ایران خودرو از شرایط متنوع فروش محصولات ایران خودرو خبر داد و تصریح کرد: این شرکت متناسب با بودجه هر خانوار و به منظور پاسخگویی به نیارمشتریان خودرو عرضه می کند.