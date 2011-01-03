احیای تالاب انزلی با 72 میلیارد ریال کلید خورد

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر اعتبار اولیه طرح احیای تالاب انزلی را 900 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرح امسال با 72 میلیارد ریال عملیاتی شده است.

وی با اشاره به اینکه تکمیل طرح احیای تالاب انزلی که بیش از هشت سال به طول خواهد انجامید، اظهارداشت: اعتبار این پروژه حداقل تا چهار هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

نماینده مردم انزلی بابیان اینکه تالاب انزلی در بحث گردشگری، صید وصیادی، اشتغال و تامین پروتئین منطقه موثر است، گفت: این تالاب یک ظرفیت بی نظیر برای توسعه استان و کشور است.

وی همچنین اعلام اینکه هرپنج توریسمی که وارد گیلان می شود حداقل چهار نفر از تالاب انزلی دیدن می کنند بر ضرورت ایجاد زیرساختهای این پتانسیل منحصر به فرد در کشور تاکید کرد.

خسته بند ادامه داد: تالاب انزلی که در جنوب غربی دریای خزر واقع شده است، یکی از اصیل ترین تالابهای طبیعی به شمار می رود و حفظ تالاب از دیدگاه زیست محیطی آن ارزش بسیار زیادی دارد.

" تالاب بین المللی انزلی " از شمال به دریای خزر، از جنوب به صومعه سرا و بخشی از رشت، از شرق به پیر بازار و از غرب نیز به کپورچال و آبکنار محدود می شود.