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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

توزیع کارت آزمونهای علمی کاربردی از فردا/ برگزاری آزمونها در 17 دیماه

توزیع کارت آزمونهای علمی کاربردی از فردا/ برگزاری آزمونها در 17 دیماه

آزمونهای دانشگاه علمی کاربردی سال 1389 در صبح و عصر روز جمعه 17 دیماه در 39 شهرستان کشور برگزار می شود و داوطلبان می توانند از فردا برای دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه زمانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش، آزمون دوره های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی سال 1389 در صبح و آزمون کاردانی این دانشگاه در عصر جمعه 17 دی ماه در 39 شهرستان کشور برگزار می شود.

اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تاریخ، نحوه پرینت از کارت ورودی آزمون و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون این دوره ها از ساعت 14 روز شنبه 11 دی ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده شده است.
 
کارتهای کلیه داوطلبان این آزمونها از فردا 14 دیماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  قرار داده می شود و داوطلبان متقاضی باید در فرصت تعیین شده نسبت به پرینت کارت اقدام کنند.
 
شهرستان محل برگزاری و آدرس محل برگزاری آزمون در ذیل کارت ورودی درج می شود.
 
آزمون کارشناسی و ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی با رقابت 202 هزار و 580 نفر که 83 هزار و 262 نفر آنها زن و 119 هزار و 318 نفر آنها مرد هستند، برگزار می شود.
 
همچنین در آزمون کاردانی این دانشگاه نیز 200 هزار و 884 نفر که 80 هزار و 89 نفر آنها زن و 120 هزار و 795 نفر آنها مرد هستند، ثبت نام کرده اند.
کد مطلب 1224006

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