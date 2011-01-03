تصادفات درون شهری استان تهران 23 درصد کاهش یافت

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از کاهش تصادفات درون شهری در 9 ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی گفت: در مجموع از تعداد 19 هزار و 898 فقره تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی در 9 ماهه سال جاری، 148 مورد آن فوتی، یک هزار و 89 مورد آن جرحی و 18 هزار و 461 مورد آن خسارتی بوده است که ازاین تعداد 158 نفر فوت و یک هزار و 460 نفر مجروح شده اند.

سرهنگ کمالوند اظهار داشت: با مقایسه آمار تصادفات امسال با سال گذشته ملاحظه می شود که آمار تصادفات و تعداد فوت شدگان امسال نسبت به سال گذشته به ترتیب 23 و 11 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهور استان تهران در ادامه از کاهش آمار تصادفات 47 درصدی آذر ماه امسال نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: از تعداد یک هزار و 505 فقره تصادف در آذر ماه امسال ، 14 فقره تصادف فوتی ، 121 فقره تصادف جرحی و یک هزارو 370 فقره تصادف خسارتی بوده است که ازاین تعداد 15 نفر فوت و یکصدو 34 نفر مجروح شدند.

وی تصریح کرد: بررسی آمار توقیف خودرو و موتورسیکلت در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل نشان می دهد که در مجموع از91هزارو 93 مورد توقیف وسیله نقلیه ، 37 هزار و 907 مورد توفیف خودرو و 53 هزار و 186 مورد آن توقیف موتورسیکلت بوده است.

رئیس راهور استان تهران در خاتمه ازافزایش 38 درصدی توقیف خودرو و افزایش 24 درصدی توقیف موتورسیکلت در 9 ماهه سال 89 نسبت به سال قبل خبر داد و تصریح کرد : از تعداد 9 هزار و 322 مورد توقیف وسایل نقلیه متخلف در آذر ماه سال جاری، سه هزار و 921 مورد آن خودرو و پنج هزارو 401 مورد موتورسیکلت بوده است.