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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

کمالوند خبر داد:

تصادفات درون شهری استان تهران 23 درصد کاهش یافت

تصادفات درون شهری استان تهران 23 درصد کاهش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران با اعلام کاهش 23 درصدی تصادفات در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از توقیف بیش از 91 هزار دستگاه وسیله نقلیه متخلف خبر داد.

 سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از کاهش تصادفات درون شهری در 9 ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.
 
وی گفت: در مجموع از تعداد 19 هزار و 898 فقره تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی در 9 ماهه سال جاری، 148 مورد آن فوتی، یک هزار و 89 مورد آن جرحی و 18 هزار و 461 مورد آن خسارتی بوده است که ازاین تعداد 158 نفر فوت و یک هزار و 460 نفر مجروح شده اند.
 
سرهنگ کمالوند اظهار داشت: با مقایسه آمار تصادفات امسال با سال گذشته ملاحظه می شود که آمار تصادفات و تعداد فوت شدگان امسال نسبت به سال گذشته به ترتیب 23 و 11 درصد کاهش داشته است.
 
رئیس پلیس راهور استان تهران در ادامه از کاهش آمار تصادفات 47 درصدی آذر ماه امسال نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: از تعداد یک هزار و 505 فقره تصادف در آذر ماه امسال ، 14 فقره تصادف فوتی ، 121 فقره تصادف جرحی و یک هزارو 370 فقره تصادف خسارتی بوده است که ازاین تعداد 15 نفر فوت و یکصدو 34 نفر مجروح شدند.
 
وی تصریح کرد: بررسی آمار توقیف خودرو و موتورسیکلت در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل نشان می دهد که در مجموع از91هزارو 93 مورد توقیف وسیله نقلیه ، 37 هزار و 907 مورد توفیف خودرو و 53 هزار و 186 مورد آن توقیف موتورسیکلت بوده است.
 
رئیس راهور استان تهران در خاتمه ازافزایش 38 درصدی توقیف خودرو و افزایش 24 درصدی توقیف موتورسیکلت در 9 ماهه سال 89 نسبت به سال قبل خبر داد و تصریح کرد : از تعداد 9 هزار و 322 مورد توقیف وسایل نقلیه متخلف در آذر ماه سال جاری، سه هزار و 921 مورد آن خودرو و پنج هزارو 401 مورد موتورسیکلت بوده است. 
کد مطلب 1224007

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