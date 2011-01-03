رضا قاسمی مدیرکل طرحهای عمرانی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا مجموعه دست اندرکار در امور اداری و عمرانی دانشگاه تهران در جریان نصب و حذف یادمان "9 دی" در مقابل سردر دانشگاه بوده اند گفت: ظاهرا این یادمان در روز جمعه نصب شده و یکشنبه نیز روز آخری بوده که در مقابل سر در دانشگاه تهران قرار داشته است. اطلاع دیگری نداریم.

وی در پاسخ به اینکه آیا نصب یادمان "9 دی" در مقابل سر در اصلی دانشگاه تهران با دانشگاه تهران هماهنگ شده است گفت: درباره نصب این یادمان نه با دانشگاه تهران و نه با مجموعه های دیگر هماهنگی صورت نگرفته است.

قاسمی در پاسخ به اینکه منظور از "مجموعه های دیگر" چیست؟ به مهر گفت: قسمتی از سر در اصلی دانشگاه تهران مرتبط با ورودی نماز جمعه است. قاعدتا نصب این یادمان، مجوز ستاد برگزاری نماز جمعه را نیز حتما نیاز داشته است اما تا جایی که می دانم بعید است که از آنها مجوزی گرفته باشند."

وی در پاسخ به اینکه مجوز نصب یادمان "9 دی" در مقابل سر در دانشگاه تهران از سوی کدام مرجع مسئول صادر شده است گفت: ظاهرا شهرداری تهران مجوز داده اما معاون امور مناطق شهرداری، مجوز را مشروط بر هماهنگی با دانشگاه تهران و ستاد نماز جمعه صادر کرده است.

این مقام مسئول در دانشگاه تهران درباره نهاد یا موسسه بانی نصب یادمان "9 دی" مقابل دانشگاه تهران به مهر گفت: موسسه ای به نام موسسه فرهنگی عاشورا تصمیم می گیرد این یادمان را تهیه کند و در محدوده خیابان انقلاب موقعیت یابی می کند. در نهایت به این جمع بندی می رسند که محل نصب روبروی دانشگاه تهران باشد."