به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور صبح دوشنبه در نشست بررسی راهکارهای فنی و کار‌شناسی احداث فرودگاه قم که با حضور نمایندگان کمیته دائمی فضایی کشور در محل استانداری برگزار شد طی سخنانی احداث فرودگاه را یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای توسعه قم دانست و اظهار داشت: موقعیت خاص قم به ویژه تعبیر مقام معظم رهبری که از قم به عنوان یک استان بین المللی و آبروی نظام یاد کردند وجود یک فرودگاه بین المللی به عنوان ابتدایی‌ترین نیاز استانی در این جایگاه و موقعیت ممتاز را ضروری ساخته است.



وی افزود: علاوه بر این، قم به عنوان‌ ام القرای جهان اسلام و کانون فرهنگی، سیاسی، عبادی و معنوی همواره مورد توجه مسلمانان و شیعیان جهان بوده و در طول ایام مختلف سال زوار و مسافرین بی‌شماری از اقصی نقاط داخل و خارج از کشور برای زیارت و کسب علم و معارف دینی به این شهر مسافرت می‌نمایند.



استاندار قم با بیان اینکه توسعه توریسم مذهبی در قم از جمله رویکردهای دولت و از اولویت‌های توسعه استان است گفت: احداث فرودگاه گام بزرگی در جهت رونق این صنعت و توسعه و پیشرفت روزافزون استان خواهد بود.



حجت الاسلام موسی‌پور با قدردانی از حسن اهتمام و همکاری مسئولان وزارت راه و ترابری و اعضای کمیته فضا در اعلام موافقت با احداث فرودگاه در قم تصریح کرد: خوشبختانه پیگیری‌های مسولان استان برای اخذ مجوز احداث فرودگاه منجر به نتیجه گردید.



وی ادامه داد: به دنبال تصویب و اعلام موافقت با اصل موضوع احداث فرودگاه در قم، مباحث فنی و کار‌شناسی در خصوص تعیین محل سایت و مختصات دقیق فرودگاه در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت.



استاندار قم با بیان اینکه با اجماع نظر اعضای جلسه، محل طرلاب واقع در حد فاصل قم- سلفچگان به عنوان محل استقرار فرودگاه در نظر گرفته شد افزود: این محل با انجام کار کار‌شناسی و بررسی در بین 7 گزینه پیشنهادی انتخاب و به تصویب رسید.



موسی‌پور با اشاره به اینکه عزم خوبی در بین همه مسئولان و دست اندرکاران کشوری و استانی برای احداث فرودگاه در قم وجود دارد گفت: برای اجرای این طرح ضروری آماده هرگونه همکاری بوده و در اسرع وقت موانع موجود در مسیر این پروژه را برطرف خواهیم کرد.



استاندار قم شرایط را برای شروع عملیات اجرایی احداث فرودگاه مهیا دانست و افزود: امیدواریم که با توجه به تصمیمات این نشست، رای نهایی مربوط به احداث فرودگاه در اولین جلسه کمیته فضا صادر وعملیات اجرایی آن در دهه فجر امسال آغاز شود.