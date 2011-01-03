۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

دهه فجر امسال؛

عملیات اجرایی احداث فرودگاه بین المللی قم آغاز می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم از آغار عملیات اجرایی احداث فرودگاه بین المللی قم همزمان با دهه فجر سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور صبح دوشنبه در نشست بررسی راهکارهای فنی و کار‌شناسی احداث فرودگاه قم که با حضور نمایندگان کمیته دائمی فضایی کشور در محل استانداری برگزار شد طی سخنانی احداث فرودگاه را یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای توسعه قم دانست و اظهار داشت: موقعیت خاص قم به ویژه تعبیر مقام معظم رهبری که از قم به عنوان یک استان بین المللی و آبروی نظام یاد کردند وجود یک فرودگاه بین المللی به عنوان ابتدایی‌ترین نیاز استانی در این جایگاه و موقعیت ممتاز را ضروری ساخته است.

وی افزود: علاوه بر این، قم به عنوان‌ ام القرای جهان اسلام و کانون فرهنگی، سیاسی، عبادی و معنوی همواره مورد توجه مسلمانان و شیعیان جهان بوده و در طول ایام مختلف سال زوار و مسافرین بی‌شماری از اقصی نقاط داخل و خارج از کشور برای زیارت و کسب علم و معارف دینی به این شهر مسافرت می‌نمایند.

استاندار قم با بیان اینکه توسعه توریسم مذهبی در قم از جمله رویکردهای دولت و از اولویت‌های توسعه استان است گفت: احداث فرودگاه گام بزرگی در جهت رونق این صنعت و توسعه و پیشرفت روزافزون استان خواهد بود.

حجت الاسلام موسی‌پور با قدردانی از حسن اهتمام و همکاری مسئولان وزارت راه و ترابری و اعضای کمیته فضا در اعلام موافقت با احداث فرودگاه در قم تصریح کرد: خوشبختانه پیگیری‌های مسولان استان برای اخذ مجوز احداث فرودگاه منجر به نتیجه گردید.

وی ادامه داد: به دنبال تصویب و اعلام موافقت با اصل موضوع احداث فرودگاه در قم، مباحث فنی و کار‌شناسی در خصوص تعیین محل سایت و مختصات دقیق فرودگاه در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار قم با بیان اینکه با اجماع نظر اعضای جلسه، محل طرلاب واقع در حد فاصل قم- سلفچگان به عنوان محل استقرار فرودگاه در نظر گرفته شد افزود: این محل با انجام کار کار‌شناسی و بررسی در بین 7 گزینه پیشنهادی انتخاب و به تصویب رسید.

موسی‌پور با اشاره به اینکه عزم خوبی در بین همه مسئولان و دست اندرکاران کشوری و استانی برای احداث فرودگاه در قم وجود دارد گفت: برای اجرای این طرح ضروری آماده هرگونه همکاری بوده و در اسرع وقت موانع موجود در مسیر این پروژه را برطرف خواهیم کرد.

استاندار قم شرایط را برای شروع عملیات اجرایی احداث فرودگاه مهیا دانست و افزود: امیدواریم که با توجه به تصمیمات این نشست، رای نهایی مربوط به احداث فرودگاه در اولین جلسه کمیته فضا صادر وعملیات اجرایی آن در دهه فجر امسال آغاز شود. 

