خاوری در گفتگو با مهر : افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار نیست

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر درباره افزایش وام ازدواج گفت: وام ازدواج هنوز افزایش نیافته است، اما امیدواریم که وام ازدواج افزایش یابد تا از این طریق بخشی از مشکلات مردم کاسته شود.

وام خودروهای فرسوده

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در بخش دیگری از سخنان خود از ابلاغ پرداخت وام 10 میلیون تومانی به خودروهای فرسوده خبرداد و عنوان کرد: متقاضیان دریافت وام 10 میلیون تومانی خودروهای فرسوده چنانچه دارای شرایط لازم باشند، وام را دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت این نوع وام در حال حاضر در بانک ملی خبرداد و در مورد شرایط پرداخت آن گفت: این وام نیاز به معرفی یک ضامن دارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از هرگونه بی نظمی در زمینه پرداخت وام خودروهای فرسوده جلوگیری به عمل می آورد، عنوان کرد: اگر شعبه ای از بانکی پرداخت این نوع تسهیلات را منوط به معرفی بیش از یک ضامن کند، این موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سود بانکی

خاوری با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر که اجرای هدفمندی یارانه آغاز شده است، صورت نخواهد گرفت، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در دستور کار نیست.

وی دلیل عدم افزایش نرخ سود سپرده ها را حمایت بانکها از سپرده گذاری و جذب نقدینگی عنوان کرد و ادامه داد: در بخش تسهیلات هم به دلیل اینکه حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی در دستور کار قرار دارد، اجرایی نخواهد شد.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سود بانکی به هیچ وجه اتفاق نخواهد افتاد، عنوان کرد: به منظور رونق بخشهای مختلف اقتصادی و حمایت از تولید داخل، افزایش نرخ سود مد نظر نیست.