آستان قدس رضوی از سرمایه گذاری خارجی در سرخس استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مهدی عزیزیان عصر دوشنبه در دیدار تعدادی از فعالان اقتصادی کشور روسیه که به منظور آشنایی با منطقه ویژه اقتصادی سرخس به مشهد سفر کرده بودند با بیان این مطلب افزود: فعالیت آستان قدس رضوی در دو بخش فرهنگی و اقتصادی و بصورت مجزا از یکدیگر صورت می گیرد و سازمان اقتصادی رضوی به عنوان مرکز تصمیم گیری، راهبری و سیاستگذاری فعالیت های اقتصادی، مسئول تأمین و پشتیبانی مالی فعالیت های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی این نهاد مقدس مطرح است.

وی تصریح کرد: شرکتها و مؤسسات تابعه این سازمان در زمینه های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، دامپروری، صنعتی، ساختمانی، تولید مواد غذائی، اتوبوس و کمباین، تولید سرم و داروهای کمیاب ضد سرطان، حضور در عرصه های پولی و بانکی و بازار سرمایه، سد سازی، راهسازی، فعالیت های عمرانی و ساختمانی مشغول فعالیت هستند.

رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی با اشاره به زیرساخت ها، توانمندیها، ظرفیت ها و امکانات منطقه ویژه اقتصادی سرخس اظهار داشت: این منطقه ویژه که چند سال قبل به منظور ارتباط ایران با کشور های آسیای میانه و احیای جاده ابریشم ایجاد شده است با توجه به زیرساخت هایی که در ایجاد آن لحاظ شده هم اکنون آمادگی هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف را دارد.

عزیزیان تاکید کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی این منطقه و امکان ارتباط با کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و همچنین ارتباط از طریق خطوط ریلی به خلیج فارس به عنوان یک مسیر ارتباطی مقرون به صرفه، از شرایط و امکانات ویژه ای برخوردار است.

وی در این دیدار به طرف روسی پیشنهاد کرد پس از انجام مطالعات و بررسی های لازم از امکانات و موقعیت پیش آمده در جهت انجام همکاری مشترک اقتصادی استفاده نماید.

مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی با اشاره به اینکه نصف گاز مصرفی ایران در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس تولید می شود گفت: این منطقه در حال حاضر به عنوان قطب اقتصادی، تجاری و بازرگانی به ویژه در مباحث انرژی ، نفت و گاز مطرح است.

ایلگار کریم اف، یکی از اعضای هیئت بازدیدکننده روسی به نمایندگی از این هیئت اظهار داشت: آنچه که از مذاکرات و توضیحات داده شده بدست می آید، این است که آستان قدس رضوی با توجه به اینکه یک مرکز مذهبی و دینی بزرگ در ایران است، اما در زمینه فعالیت های اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای انجام آن نیز بسیار توانمند عمل کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد که پس انجام مطالعات و بحث و تبادل نظر بین دو طرف، زمینه همکاری دو جانبه بین سازمان اقتصادی رضوی و این گروه که در بخش صنعتی و نیروگاهی فعالیت دارند فراهم شود.

