به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز مصر، برخی از سران کلیسا از رهبر کلیسای قبطی مصر خواستند که جشنهای میلاد مسیح را پس از انفجار یک کلیسا در اسکندریه که 21 کشته و 97 مجروح برجا گذشت، لغو کند.

پاپ شنوده سوم رهبر کلیسای قبطی مصر دیروز یکشنبه 12 دی ماه با احمد طیب شیخ الازهر، علی جمعه مفتی اعظم مصر و حمدی زقزوق وزیر اوقاف و امور دینی مصر دیدار کرد، اما هنوز تصمیم نهایی درباره جشنهای کریسمس اتخاذ نکرده است.

برخی از منابع مصری یادآور شدند که پاپ شنوده سوم قرار است با مقامات این کلیسا درباره این حادثه تروریستی دیدار کرده و نتیجه نهایی را درباره لغو جشنهای کریسمس اتخاذ کنند، اما هنوز میان سران کلیسا درباره لغو احتمالی این جشنها اختلاف نظر وجود دارد و پاپ درحال بررسی این موضوع است.

مجمع عمومی کلیسای ارتدکس قبطی مصر پیشتر بیانه‌ای در محکومیت این انفجار صادر کرده و تنشهای شکل گرفته را مورد انتقاد قرار دادند. این بیانیه خواستار بررسی ریشه‌ای فرقه‌گرایی شده و تأکید کرده است که این انفجارها به علت ضعف امنیت اطراف اماکن دینی رخ داده است.