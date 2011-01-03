سرپرست جدید پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین یادگاری طی حکمی محمد جواد چیت ساز قمی را به عنوان سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منصوب کرد.
پیش از این دکتر حسینعلی قبادی رئیس این پژوهشگاه بود.
سرپرست جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین یادگاری طی حکمی محمد جواد چیت ساز قمی را به عنوان سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منصوب کرد.
پیش از این دکتر حسینعلی قبادی رئیس این پژوهشگاه بود.
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