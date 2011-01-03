افزایش سرمایه 130 میلیارد تومانی اولین بانک الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر غلامحسین اصغر زاده زعفرانی گفت: مصوبه فعلی بانک مرکزی برای ایجاد بانکهای الکترونیکی 2000 میلیارد ریال است که ما نیز براساس تکلیف بانک مرکزی ‌باید سرمایه بانک را به این رقم برسانیم.

وی با اشاره به مصوبه پیشین بانک مرکزی که در آن سرمایه بانکهای الکترونیکی 700 میلیارد ریال اعلام شده بود، تصریح کرد: بانک الکترونیکی آرین که براساس مصوبه پیشین بانک مرکزی با سرمایه 700 میلیارد ریال ایجاد شده، اکنون باید سرمایه را افزایش دهد که این بانک آمادگی لازم را برای این امر دارد.

وی با بیان اینکه این بانک آمادگی لازم را دارد که تا پایان امسال افزایش سرمایه یادشده را عملیاتی کند، تصریح کرد: در حال حاضر باید روال قانونی طی شود، بانک از حالت هیئت موسس خارج و به بانک تبدیل شود و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و برگزاری مجمع افزایش سرمایه را انجام دهد.

مدیرعامل بانک الکترونیکی آرین در ادامه فاصله بین 700 تا 2000 میلیارد ریال سرمایه را امتیاز دانست و گفت: از این پس بانک‌ای الکترونیکی باید با سرمایه بالاتر از ما ثبت و فعال شوند که فاصله بین سرمایه این بانکها یک امتیاز است.

زعفرانی افزود: در افزایش سرمایه‌ای که باید انجام دهیم، احتمالا قیمت سهام از 1000 ریال اسمی فراتر می رود که البته این امر پس از بررسی بازار در وضعیت بازار سهم بانک اعلام خواهد شد.