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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

پیام تسلیت فرماندار شیراز برای حادثه سرویس دانش آموزان

پیام تسلیت فرماندار شیراز برای حادثه سرویس دانش آموزان

شیراز - خبرگزاری مهر: حسین قاسمی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شیراز طی پیامی حادثه ناگوار و دلخراش تصادف سرویس دانش آموزان شیرازی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در متن این پیام آمده است:

خانواده محترم عروج یافتگان حادثه رانندگی در بلوار چمران، جامعه دانش آموزی، فرهنگیان فرهیخته و رانندگان محترم سرویس مدرس

دنیا گذرگاهی است، آغاز و پایان ناپایدار، راهی نه هموار که سرانجام یک بار از آن خواهی گذشت، حادثه ناگوار تصادف در بلوار چمران و پرپرشدن نوجوانان عزیز این شهر بی شک حادثه ای دلخراش بود که همه مسئولین و شهروندان را به سوگ نشاند. حادثه ای که اندوه فراوانی برای خانواده این جان باختگان و همشهریان عزیز را به همراه داشت.

از خداوند منان برای این عزیزان علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت نموده و امیدوارم که دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری در شهر شیراز نباشیم.

مقارن ساعت 12 و 30 دقیقه شنبه یک خودروی سواری گل با یک خودروی پراید سرویس مدرسه در بلوار چمران شیراز برخورد کرد که سه دانش آموز و راننده سرویس کشته شدند.

کد مطلب 1224027

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