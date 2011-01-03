تامین 120 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز تهران از سد ماملو

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی در حاشیه بازدید رییس و جمعی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از طرح سدماملو گفت: سد ماملو با هدف تامین آب شرب و کشاورزی احداث شده است و پیش بینی می شود بیش از 120 میلیون مترمکعب از آب آن، برای تامین آب شرب شهر تهران، ورامین و پاکدشت مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران افزود: افزون بر 90 میلیون مترمکعب از این میزان آب، جهت مصارف کشاورزی و بیش از 30 میلیون مترمکعب آن برای مصرف بخش صنعت در پارچین و سایر نیروگاههای منطقه، مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: قرار است آب از سد ماملو به تصفیه خانه هفتم تهران منتقل شود. تصفیه خانه یادشده نیز هم اکنون مراحل ساخت و اجرا را پشت سر می گذارد.

به گفته ارتقایی، تهران دارای دو سامانه تامین آب شرب است و سدهای لار، لتیان و ماملو در سامانه شرقی قرار دارند و این درحالی است که در زمان خشکسالی، عمده مشکلات در سامانه شرقی تهران بروز می کند. البته یکی از مشکلات موجود در سامانه شرق تهران، فرار آب از سد لار است که در حال حاضر، با جدیت برای برطرف سازی آن تلاش می شود.

وی ادامه داد: در سامانه غرب تامین آب شرب تهران دو سد طالقان و امیرکبیر وجود دارد که به ترتیب بیش از 120 و 330 میلیون مترمکعب آب شرب تهران را تامین می کنند و در مجموع، 70 درصد از آب شرب شهر تهران از منابع آبی سدها و 30 درصد آن از منابع زیرزمینی تامین می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران گفت: انتقال آب از سد کرج به تهران با احداث تونل در حال اجرا است که تنها 7.5 کیلومتر از آن باقی مانده است و با اتمام این طرح، آب شرب به طور مستقیم از سد کرج وارد تهران می شود و لوله های کنونی انتقال آب از سد کرج به امر انتقال آب از سد طالقان اختصاص خواهد یافت.

ارتقایی تصریح کرد: تمام مصارف و منابع سدهای تهران در یک مدل دینامیکی طراحی شده و این مدل، راهگشای بازچرخانی آب و استفاده از پساب خواهد بود.

به گفته وی، افزون بر 400 میلیون مترمکعب روان آب در جنوب تهران داریم و تمام همت شرکت آب منطقه ای تهران بر بازیافت آب قرار دارد و در این راستا، به جای کانال پساب جنوب تهران به ورامین که بیش از 25 سال پیش طراحی شده، در سال 90 کانال جدیدی ساخته می شود.

وی ادامه داد: سرانه سالانه آب در تهران تنها 350 مترمکعب در سال است که حدود یک ششم متوسط کشوری است و برای افزایش این سرانه، نیاز به مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.