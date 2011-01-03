به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مجید حکیم الهی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: چهارمین گردهمایی دانش آموختگان المصطفی در روز 16دی ماه در قم افتتاح می‌شود و اختتامیه برنامه‌های قم نیز روز 23 دی با حضور احتمالی رئیس مجلس خواهد بود.



وی ادامه داد: همچنین سه روز از ده روز این گردهمایی در مشهد خواهد بود و در روز 26 دیماه گردهمایی پایان می‌پذیرد.



معاون ارتباطات و بین الملل جامعه المصطفی گفت: برنامه‌های قم بیشتر در قالب کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی و برنامه‌های مشهد در قالب دیدار با بزرگان اخلاقی و دینی و زیارت اماکن مقدسه خواهد بود.



حکیم الهی با بیان اینکه در این گردهمایی 54 نفر از فرهیختگان علمی و فرهنگی از 45 کشور جهان حضور دارند عنوان کرد: این گردهمایی ویژه آقایان است و در آینده گردهمایی دیگری به صورت اختصاصی برای بانوان برگزار خواهیم کرد.



وی با اشاره به اهداف این گردهمایی تصریح کرد: این گردهمایی با هدف تقویت روحی و معنوی دانش آموختگان همچنین تقویت بنیه علمی آنان و آشناسازی با تحولات علمی و پژوهشی جامعة المصطفی برگزار می‌شود.



وی افزود: اجرای شش برنامه علمی و دانش افزایی، 13 برنامه معنوی و روحی در قالب زیارت اماکن مقدسه، چهار برنامه فرهنگی و تفریحی، 9 برنامه آشناسازی متقابل میان جامعه المصطفی و دانش آموختگان از جمله برنامه‌هایی است که برای این همایش در نظر گرفته شده است.



حجت الاسلام حکیم الهی، برگزاری شش نشست علمی و کاری با نهادهای همسو را از دیگر برنامه‌ها عنوان و تصریح کرد: افزایش 48 درصدی تعداد میهمانان این دوره و حضور دانش آموختگانی که برای اولین بار به ایران می‌آیند و در نمایندگی‌های این دانشگاه بین المللی در خارج کشور تحصیل کرده‌اند از جمله ویژگی‌های این گردهمایی است.



وی ادامه داد: برخی از افرادی که در این گردهمایی حضور دارند دارای آثار متعدد از جمله تالیف بیش از 30 جلد کتاب، ترجمه چندین اثر را در کارنامه خود دارند همچنین برخی عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور‌هایشان هستند یا به تولید نرم افزار اقدام کرده و یا صاحب مجله و روزنامه و... هستند و مجموعا از فرهیختگان علمی و فرهنگی به شمار می‌روند.



راه اندازی نمایندگی در تهران و قشم



معاون ارتباطات و بین الملل جامعه المصطفی العالمیه (ص) با اشاره به فعالیت چهار کمیته برای برپایی این همایش اظهارداشت: شرکت کنندگان در این همایش به ترتیب تعداد از قاره‌های آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا هستند و همایش به دو زبان فارسی و عربی برگزار خواهد شد.



وی همچنین از راه اندازی نایندگی‌های جامعة المصطفی در جزیره قشم و تهران خبرداد و گفت: هم اکنون این دانشگاه در 158 رشته به آموزش طلاب و دانش پژوهان می‌پردازد.