احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب افزود : با توجه به شیوع ویرس سرماخوردگی و انتقال ساده این بیماری به ملی پوشان فوتبال کشورمان توصیه می کنیم در روزهایی که درکشور اقامت دارند مرافب سلامتی خود در این برهه حساس باشند.

هاشمیان اضافه کرد: از آنجا که این بیماری باعث ضعف عمومی و کاهش عملکرد بازیکنان خواهد داشت به ملی پوشان نسبت به رعایت مسائل بهداشتی و پرهیز از حضور در محیط های آلوده تذکر داده ایم تا فرصت حضور در مسابقات حساس جام ملت ها برای ملی پوشان کشورمان از دست نرود.

وی در خصوص راه های انتقال ویروس سرماخوردگی یادآورشد: این بیماری از طریق عطسه، سرفه، ترشحات بزاقی، استفاده از وسایل رایج و عمومی قابل انتقال است از این رو به ملی پوشان توصیه می کنیم ضمن شست وشوی مرتب دست ها، از تماس دست و یا روبوسی که جزوعادات فرهنگی ایرانی ها به شمار می رود و با ارتباط با افرادی که دارای علائم بیماری سرماخوردگی هستند ، پرهیز کنند.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در پایان ابراز امیدواری کرد تمامی ملی پوشان درکمال صحت و سلامتی در مسابقات جام ملت های آسیا حاضر شوند و با نمایشی قدرتمندانه برای فوتبال کشور افتخار آفرینی کنند.