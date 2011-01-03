۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

بهره بردارى از چمن مصنوعى جدید ورزشگاه تختى قشم آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس تربیت بدنی قشم از آغاز بهره برداری از چمن مصنوعی جدید ورزشگاه تختی قشم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم،  ابراهیم یگانه مهر ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از زمین چمن مصنوعی ورزشگاه ختی قشم در جمع خبرنگاران گفت: با تخصیص اعتبارات سازمان منطقه آزاد قشم و اداره تربیت بدنى مراحل نصب چمن مصنوعى جدید استادیوم تختى شهر قشم به پایان رسید و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این ورزشگاه در سال 72 به بهره بردارى رسیده است، خاطرنشان کرد: جهت خرید و نصب چمن مصنوعى این ورزشگاه اعتبارى بالغ بر 350 میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس تربیت بدنی قشم ادامه داد: همچنین جهت نصب پروژکتورهاى جدید این ورزشگاه مبلغ 80 میلیون تومان هزینه شده که مجموع این اعتبارات با کمکهاى سازمان منطقه آزاد قشم و اداره کل تربیت بدنى استان هرمزگان راه اندازى شده است.

وى تصریح کرد: استادیوم ورزشى تختى شهر قشم از سالیان گذشته جهت برگزارى مسابقات لیگ برتر استان هرمزگان و لیگ قشم مورد استفاده قرار مى گیرد که نیاز به بازسازى و نصب چمن مصنوعى داشت.

یگانه مهر از راه اندازى مدرسه فوتبال با همکارى اداره تربیت بدنى و فوتبال قشم خبر داد و گفت: خانواده ها مى توانند فرزندان خود را جهت آموزشهاى حرفه اى فوتبال توسط مربیان مجرب این رشته ورزشى به مدرسه فوتبال قشم معرفى کنند.

