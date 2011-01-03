دعوت از اهالی قلم برای ترسیم فرهنگ "ایران 1404"

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این فراخوان نویسندگان علاقه‌مند می‌توانند در سه رشته شعر،‌ داستان کوتاه و داستان بلند آثار خود را با محوریت موضوعی،‌ مضمونی و ساختاری "ایران 1404" به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

تبیین و تفسیر اهداف ذکرشده در سند چشم‌انداز در قالب آثار مختلف هنری، تعمیق و ایجاد خودباوری در تحقق هرچه بهتر و با کیفیت سند چشم ‌انداز، ایجاد انگیزه و افزایش انرژی و روح همکاری و همیاری در تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و ایجاد زمینه مناسب همدلی میان اقشار مختلف کشور به جهت دمیدن انرژی و نشاط در جامعه چهار محور این جشنواره‌ اعلام شده است.

حداکثر آثار داوری شده از هر نویسنده و شاعر، در بخش شعر سه اثر، داستان کوتاه دو اثر و داستان بلند یک اثر اعلام شده است و شرکت کنندگان می‌بایست آثار خود را به صورت تایپ شده ارسال کنند. همچنین دبیرخانه این جایزه اعلام کرده است رویکردهای مضمونی و ساختاری نوآورانه بر اساس سند چشم انداز ایران 1404 در اولویت قرار دارند.

در هر سه رشته بخش ادبیات، جشنواره "ایران 1404" سه نفر برگزیده خواهند شد. جوایز در بخش شعر 15 میلیون ریال برای نفر اول، 10 میلیون ریال برای نفر دوم و 6 میلیون ریال برای نفر سوم خواهد بود. همچنین برگزیدگان رشته داستان کوتاه به ترتیب 20، 15 و 10 میلیون ریال و برگزیدگان داستان بلند نیز 30، 20 و 15 میلیون ریال جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

جشنواره هنری "ایران 1404" به همت حوزه هنری و با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، معاونت اجتماعی شهرداری تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان اردیبهشت‌ماه 1390 برگزار می‌شود.