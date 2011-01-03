1.5 میلیون اصله نهال در گلستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید سلامتی بعد از ظهر دوشنبه در تشریح برنامه های هفته منابع طبیعی استان افزود: نواختن زنگ طبیعت در مدارس کشور و ایراد سخنرانی در مدارس نمونه و غرس نهال، جلب مشارکت اقشار تاثیرگذار و دستگاه های ذیربط شامل روحانیون، دانش آموزان، بسیج، دهیاریها از جمله برنامه های این هفته است.

وی اظهار داشت: برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در عرصه ها و افتتاح همزمان پروژه ها، تقدیر و تجلیل از اشخاص برگزیده، نمونه ها و چهره های ماندگار منابع طبیعی و آبخیزداری با هماهنگی ستاد سازمان، تامین، توزیع وغرس نهال مورد نیاز دستگاه های همیاران طبیعت از دیگر برنامه هاست.



وی خاطرنشان کرد: حضورو سخنرانی مدیران، مسئولان و کارشناسان، در محافل عمومی، مراسم نماز جمعه، مساجد و...، مستند سازی فعالیتهای هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، بسیج مردمی در قالب همیاران طبیعت جهت حضوردرعرصه های منابع طبیعی به منظور احیای سنت درختکاری از جمله برنامه هاست.

سلامتی بیان داشت: نامگذاری مراکز علمی، پژوهشی، آموزشی، پارکهای جنگلی و ... به نام شهدا، خادمان و پیشکسوتان با هماهنگی ستاد سازمان، برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری حتی الامکان توسط تشکلهای مردمی، سازمانهای مردم نهاد و سایر گروه های ذیربط با مدیریت منابع طبیعی از برنامه هاست.



مدیرکل منابع طبییعی گلستان افزود: ارسال پیام کوتاه در طول هفته منابع طبیعی از طریق sms و زیرنویس تلویزیونی، حضور سربازان یگان حفاظت در مراسم روزقانون و حفاظت و دعوت از قضات، برگزاری مراسم شب شعر با حضور شعرا و نویسندگان از دیگر طرحهاست.

وی یادآورشد: برگزاری جلسه با مجمع نمایندگان و شورای برنامه ریزی استان به منظور تبیین عملکرد، سیاستها و چالش های پیش روی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، برگزاری مراسم در حضور خانواده های همکاران بویژه خانواده محترم شهدا و دیدار با مراجع عظام تقلید و امام جمعه ها قبل از هفته از دیگر عناوین است.