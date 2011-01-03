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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

1.5 میلیون اصله نهال در گلستان توزیع می شود

1.5 میلیون اصله نهال در گلستان توزیع می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اعلام کرد: یک میلیون و 500 هزار اصله نهال در ایام هفته منابع طبیعی به صورت رایگان در استان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید سلامتی بعد از ظهر دوشنبه در تشریح برنامه های هفته منابع طبیعی استان افزود: نواختن زنگ طبیعت در مدارس کشور و ایراد سخنرانی در مدارس نمونه و غرس نهال، جلب مشارکت اقشار تاثیرگذار و دستگاه های ذیربط شامل روحانیون، دانش آموزان، بسیج، دهیاریها از جمله برنامه های این هفته است.

وی اظهار داشت: برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در عرصه ها و افتتاح همزمان پروژه ها، تقدیر و تجلیل از اشخاص برگزیده، نمونه ها و چهره های ماندگار منابع طبیعی و آبخیزداری با هماهنگی ستاد سازمان، تامین، توزیع وغرس نهال مورد نیاز دستگاه های همیاران طبیعت از دیگر برنامه هاست.

وی خاطرنشان کرد: حضورو سخنرانی مدیران، مسئولان و کارشناسان، در محافل عمومی، مراسم نماز جمعه، مساجد و...، مستند سازی فعالیتهای هفته منابع طبیعی و آبخیزداری،  بسیج مردمی در قالب همیاران طبیعت جهت حضوردرعرصه های منابع طبیعی به منظور احیای سنت درختکاری از جمله برنامه هاست.
 
سلامتی بیان داشت: نامگذاری مراکز علمی، پژوهشی، آموزشی، پارکهای جنگلی و ... به نام شهدا، خادمان و پیشکسوتان با هماهنگی ستاد سازمان، برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری حتی الامکان توسط تشکلهای مردمی، سازمانهای مردم نهاد و سایر گروه های ذیربط با مدیریت منابع طبیعی از برنامه هاست.
 
مدیرکل منابع طبییعی گلستان افزود: ارسال پیام کوتاه در طول هفته منابع طبیعی از طریق sms و زیرنویس تلویزیونی،  حضور سربازان یگان حفاظت در مراسم روزقانون و حفاظت و دعوت از قضات، برگزاری مراسم شب شعر با حضور شعرا و نویسندگان از دیگر طرحهاست.
 
وی یادآورشد: برگزاری جلسه با مجمع نمایندگان و شورای برنامه ریزی استان به منظور تبیین عملکرد، سیاستها و چالش های پیش روی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، برگزاری مراسم در حضور خانواده های همکاران بویژه خانواده محترم شهدا و  دیدار با مراجع عظام تقلید و امام جمعه ها قبل از هفته از دیگر عناوین است.
کد مطلب 1224041

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