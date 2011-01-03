تصویر 12 کاریکاتور؛ از سونامی فتنه تا دموکراسی بله قربان گو!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز حمله تروریستی اخیر در شهر اسکندریه مصر در آغاز سال نو میلادی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

سال نو در پاریس، لندن، بیروت و اسکندریه...

روزنامه النهار لبنان امروز به وضعیت شهرهای مختلف جهان در روز آغاز سال نو میلادی توجه دارد. بر این اساس، در پاریس، لندن و بیروت همگی در حال جشن و آتش بازی بوده اند اما در شهر اسکندریه مصر اوضاع دیگری حاکم بوده است.

اهرام ثلاثه در خون

روزنامه الوطن قطر نیز امروز به حمله تروریستی اخیر در شهر اسکندریه در نخستین روز سال 2011 توجه دارد.

تسونامی فتنه!

روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به تلاش برخی از طرفها برای شعله ور کردن آتش فتنه مذهبی در مصر میان مسلمانان و مسیحیان این تلاشها را ناکام دانسته است.

تروریسم سیاه!

روزنامه عکاظ عربستان در کاریکاتوری عاملان حمله اخیر به کلیسای اسکندریه را تروریستهایی دانسته است که در جهت ضربه زدن به اسلام فعالیت می کنند.

رعد و برق تروریستی

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به این مسئله اشاره دارد که هدف از حمله اخیر تروریستی در مصر مسلمانان و مسیحیان بوده اند.

آغاز سال جدید با طعم تلخ انفجار

روزنامه القدس العربی نیز امروز انفجار تروریستی در شهر اسکندریه مصر را مورد توجه قرار داده است.

تروریست جدایی طلب!

روزنامه الوطن عربستان گروههای تروریستی را در صدد اختلاف افکنی و دوری ادیان الهی از یکدیگر دانسته است.

2011... پس از انفجار اسکندریه

روزنامه المستقبل لبنان نیز امروز به آغاز بد سال جدید برای مصریها در پی انفجار اسکندریه توجه دارد.

دموکراسی بله قربان گو!

روزنامه السفیر لبنان در کاریکاتوری به وضعیت اسفبار دموکراسی در کشورهای عربی توجه دارد که در آن شهروندان تنها حق موافقت با تصمیمات حکومت را دارند.

همه پرسی تعیین سرنوشت؛ زود باش امضا کن!

روزنامه الوطن عمان امروز دادگاه بین المللی جنایات جنگی را عاملی در جهت جدایی جنوب سودان از این کشور دانسته است.

گوی سنگین تروریسم!

روزنامه البیان امارات نیز امروز حمله تروریستی اخیر در شهر اسکندریه را در جهت فتنه افکنی میان مسلمانان و مسیحیان در مصر دانسته است.

شمشیر برّان تروریسم؛ بدون شرح