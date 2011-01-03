انجمنهای خیریه حمایت از بیماران خاص زنجان تجمیع می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه انجمن بیماری های خاص با بیان اینکه بیماران خاص نیازمند حمایت و توجه همه جانبه در همه زمینه ها هستند اظهار داشت: با تجمیع انجمن های خیریه حمایت از بیماران خاص، روند امور این افراد تسهیل شده و می دانند که برای حل مشکل یا پیگیری های بیماری خود به کجا باید مراجعه کنند.

رئوفی افزود: پیگیری ها و هماهنگی های مورد نیاز بیماران خاص در این مرکز صورت گرفته و جهت درمان به مراکز مرتبط و بیمارستان ها معرفی می شوند.

وی یادآور شد: با متمرکز شدن این انجمن ها، ساختمان الحاقی نیز با تجهیزات کامل و به روز تحت نظارت آنها ایجاد می شود تا بهترین خدمات با بهترین کیفیت جهت درمان بیماری بیماران خاص صورت بگیرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه مشکل بیماران خاص فقط دارو و درمان جسمی نیست، خاطر نشان کرد: این بیماران علاوه بر نیاز به تأمین داروهای پرهزینه جهت درمان خود، نیاز به تامین معیشت، شغل، حمایت روحی و روانی و سایر موارد داشته باشند که همه آنها باید در این مرکز و یا در انجمن های خیریه حمایت از بیماران خاص مورد توجه قرار گیرد.

رئوفی نژاد اظهار داشت: تا دو هفته آینده تصمیم نهایی در مورد چگونگی نحوه استقرار انجمن های خیریه در ساختمان شفیعیه واقع در خیابان کارگران زنجان (صفا) به صورت قطعی مشخص می شود.

وی درمان مستمر را لازمه ادامه حیات بیماران خاص دانست و گفت: در این مرکز در صورت وجود فضای کافی علاوه بر انجام امور هماهنگی و درمان بیماران خاص، آموزش بیماران و خانواده های آنها و سایر مردم نیز جهت پیشگیری از وقوع چنین بیماری های صورت خواهد گرفت.

استاندار زنجان، تعداد بیماران خاص استان زنجان را در حدود 800 نفر عنوان کرد و افزود: این تعداد به دلیل مزمن بودن و یا عدم درمان کامل روز به روز رو به افزایش است و رویکرد استان در زمینه حل مشکلات این بیماران 50 ساله و همراه با دوراندیشی و ماندگاری است.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی دیالیز، پیوند کلیه، تالاسمی، M.S، هموفیل و سرطانبیماری های خاص محسوب می شوند.