13 هزار دفترخانه رسمی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر احمد تویسرکانی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به عرصه وسیع خدمت رسانی سازمان ثبت اسناد در کشور اظهار داشت: امروز قریب به 14 هزار نقطه خدمت رسانی شامل 500 اداره کل و 13 هزار و 500 دفتر خانه رسمی اعم از دفترخانه ازدواج، طلاق و ثبت اسناد رسمی در سراسر کشور زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک فعالیت دارند.



سازمان ثبت اسناد سالانه 30 میلیون خدمت در کشور ارائه می‌دهد



وی حجم خدمت رسانی سالانه این سازمان در سراسر کشور را قریب به 30 میلیون مورد عنوان و تصریح کرد: نظر به این توسعه و حجم عظیم خدمت رسانی و با توجه به محدودیت‌های ابزار و امکانات، قطعا استفاده از محیط مجازی اجتناب ناپذیر است لذا رویکرد سازمان ثبت اسناد نیز بر استفاده از این امکانات می‌باشد که الحمدالله مجلس شورای اسلامی نیز در جهت تصویب قانون‌های مربوطه تلاش‌های خوبی را داشته‌اند.



تویسرکانی بیان داشت: در برنامه پنجم توسعه که این روز‌ها مراحل نهایی تصویب را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند، تکالیف زیادی را بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی که نقش مهمی در افزایش حجم معاملات و ارتقای نظام اقتصادی کشور، کاهش دعاوی مردم، افزایش نظم اجتماعی و... دارد، گذارده است و با واگذاری این تکالیف توفیقات خوبی را نیز در حوزه فناوری، ارائه خدمات در فضای مجازی، ثبت آنی خدمات، ثبت الکترونیکی اسناد در بانک‌ها و.... داشته‌ایم.



تاکنون 100 هزار سند مالکیت تک برگی در کشور صادر شده است



رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عملیات اجرای تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به اسناد جدید اشاره کرد و گفت: تاکنون 100 هزار سند مالکیت جدید یک برگی در کشور صادر شده است که در این روش، مختصات املاک دیگر به صورت توصیفی که در آن احتمال خطا و اشتباه و مشکلات ناشی از دست نوشته‌ها بود، نیست و اطلاعات آن‌ها در بانک اطلاعات به صورت دیجیتالی و مختصات طول و عرض جغرافیایی ذکر می‌شود.



معاون قوه قضائیه به دیگر اقدامات انجام گرفته در خصوص ارائه خدمات در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه امضای دیجیتال از دیگر اقدامات انجام گرفته است که این کار در حوزه کاری مدیران، تجار و... کارایی بسیاری دارد چرا که آنان با توجه به حجم بالای معاملات و مکاتبات اگر بخواهند امور به صورت فیزیکی و مکاتبه‌ای انجام گیرد به خاطر بعد مسافت این کار از نظر زمانی و امنیتی مشکل ساز خواهد بود در صورتی که راه اندازی سامانه امضای دیجیتال می‌تواند این مشکلات را حل کند.



تویسرکانی در پایان به رویکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص افزایش ارائه امکانات و خدمات در محیط مجازی تأکید کرد و گفت: ما در سازمان ثبت اسناد با گسترش ابزار و امکانات مجازی اگر بتوانیم درصدی در حجم مراجعات، وقت و هزینه مردم صرفه جویی کنیم این کار را به جد دنبال خواهیم کرد.