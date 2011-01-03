شاعری معاون محیط زیست انسانی شد/ نوریان کاندیدای سازمان جهانی هواشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با معرفی شاعری قائم مقام این سازمان به عنوان معاون جدید از سوی محمد جواد محمدی زاده، مرحله تازه ای از فعالیت خود را آغاز کرد.

در مراسم تودیع و معارفه معاون محیط زیست انسانی نوریان به عنوان معاون سابق اعلام کرد قصد دارد با حمایت ریاست جمهوری کاندید ریاست سازمان جهانی هواشناسی شود و به دلیل مشغله زیاد و مشکلات خانوادگی قادر به ادامه همکاری با معاونت محیط زیست انسانی نیست.

علیمحمد نوریان معاون سابق محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست

معاون سابق محیط زیست انسانی درباره یازده ماه حضورش در معاونت محیط زیست انسانی گفت: روز گذشته مطلع شدم علی محمد شاعری قائم مقام سازمان مسئولیت این حوزه را برعهده گرفته است و از این بابت که وی در جریان همه مسائل سازمان قرار دارد خوشحال شدم و نیازی به ارائه توصیه و توضیحات بیشتر نمی‌بینیم.