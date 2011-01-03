۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از امروز آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این درمانگاه تخصصی در خصوص آسیبهای ورزشی، تغذیه ورزشی، مکملها، سنجش آنتروپومتریک، استعدادیابی ورزشی، صدور گواهی سلامت ورزشکاران، معاینات پیش از شروع ورزش و مشاوره دوپینگ به مراجعین خدمات ارائه می شود.

همچنین در این درمانگاه خدماتی نظیر نسخه ورزشی، ورزش درمانی، حرکات اصلاح، چاقی و اضافه وزن و آنالیز کامپیوتری ارائه و مردم می توانند در زمینه های آسیب بافت نرم و عضلات، آسیب ستون فقرات، تعیین ظرفیت قلبی - ریوی، کمردرد و درد مفاصل، ورزش در حاملگی و ورزش در بیماران قلبی  به این درمانگاه مراجعه کنند.

این درمانگاه در بلوار شهید بهشتی محل درمانگاه های تخصصی بیمارستان آیت الله طالقانی قرار دارد و همه روزه بجز روزهای پنجشنبه ها از ساعت 15 تا 20 آماده ارائه خدمت به ورزشکاران وعموم مردم است.

کد مطلب 1224052

