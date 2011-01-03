امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سعید شریف زاده ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی با اشاره به روند رو به رشد توسعه صنعتی و معدنی در کشور، افزود: برای رسیدن به اشتغال و امنیت پایدار در آذربایجان غربی، مسئولان باید تسهیلات و شرایط لازم را برای حضور بخش خصوصی در طرحهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی منطقه، اظهار داشت: توسعه بخش صنعت و معدن، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، بالا بردن سطح درآمد مردم، ایجاد اشتغال و برقراری امنیت پایدار را به دنبال خواهد داشت.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزیر صنایع و معادن شناسایی بازارهای هدف برای صادرات محصولات تولیدی و همچنین آسیب شناسی و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: ایجاد فرصت های رقابتی میان واحدهای تولیدی و صنعتی استان در راستای تولید محصولات با کیفیت بالا جهت رقابت در بازارهای جهانی ضروری است.

سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه برنامه ریزی های مناسبی برای توسعه و حل مشکلات بخشهای صنعتی در استان انجام شده، افزود: توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی از اولویت های مسئولان برای توسعه اقتصادی وایجاد اشتغال در آذربایجان غربی است.

محمد طالبی با اشاره به همسایگی آذربایجان غربی با سه کشور خارجی و بهره مندی از نیروی کار خلاق و پویا و همچنین بهره مندی از امکانات و منابع خدادادی، بیان داشت: زمینه و زیر ساختهای لازم برای توسعه صادرات استان فراهم و دستگاههای اجرایی باید در این زمینه فعال تر شوند.

وی همچنین ایجاد صنایع پیشرو، ایجاد مزیت های رقابتی در صنایعی که توان بالایی دارند و رفع موانع توسعه صنایع اعم از مشکلات و موانع ساختاری، فنی و مهندسی و مشکلات قانونی را خواستار شد.

این مقام مسئول توسعه صنعت یعنی تحقق رشد اقتصادی، ارتقای سطح درآمد سرانه، رفاه اجتماعی، خدمات رسانی مطلوب و نیز ارتقای تواناییهای دفاعی، امنیتی، تحقق امنیت پایدار و رفع بیکاری در جامعه را از اهداف دولت و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری آذربایجان غربی دانست.

حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آذربایجان غربی هم در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در بخشهای صنعتی و کشاورزی گفت: برای رسیدن به توسعه پایدار در استان نیازمند عزم جدی مسئولان برای جذب سرمایه گذاران و پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.

در این مراسم مهدی داداشی به عنوان رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی معرفی و از تلاش های اکبر طاهری سرپرست سابق این سازمان تقدیر شد.