به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مرتضی مقتدایی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه ثبت امضای الکترونیکی خود و دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: باید نسبت به استفاده مردم از ابزارهای روز اهتمام بیشتری داشت و نهاد‌ها و وزارتخانه‌های اجرایی و قضایی باید خودشان را با این پیشرفت‌ها تطبیق دهند.



وی طرح امضای الکترونیکی را یکی از این پیشرفت‌ها عنوان کرد و یادآور شد: امضای الکترونیکی یکی از ابزارهای مهمی است که استفاده از آن موجب تسهیل در روند انجام امور می‌شود و این طرح باید در کل کشور اجرایی شود.



مدیر حوزه‌های علمیه تاکید کرد: اگر ثمره و مزیت استفاده از این ابزار برای مردم تبیین شود، هم مسئولین و هم مردم از آن استقبال می‌کنند و متوجه می‌شوند که استفاده از امضای الکترونیکی چقدر از نظر اقتصادی به صرفه است.



آیت الله مقتدایی استفاده از ابزارهای رسانه‌ای برای تبیین کاربردهای موثر امضای الکترونیکی را خواستار شد و گفت: مقام معظم رهبری و مسئولان نظام همواره بر لزوم صرفه جویی تاکید می‌کنند و مردم باید بدانند که استفاده از امضای الکترونیکی نوعی صرفه جویی در هزینه‌ها و رفت و آمد‌ها و تسهیل در مبادلات مختلف تجاری و... است.

لزوم اعتمادسازی در فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور امام خمینی (ره) برای تقسیم کار در شورای عالی قضایی گفت: در آن زمان تعداد اعضای شورای عالی قضایی 5 نفر بود و با توجه به تراکم کارهایی که در قوه قضائیه و مراکز تابعه آن در سراسر کشور وجود داشت امام خمینی (ره) امر فرمودند که نوعی تقسیم کار در امور قضایی صورت گیرد.



مدیر حوزه‌های علمیه با بیان اینکه از فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد اطلاع کافی دارد، تصریح کرد: مباحثی همچون مالکیت معنوی و طرح کاداس در آن زمان مورد پیگیری بود که برخی از آن‌ها هنوز به اتمام نرسیده است.



آیت الله مقتدایی با تاکید بر ضرورت اعتمادسازی سازمان ثبت اسناد در میان مردم اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در بین مردم اعتمادسازی کند به خاطر اینکه اسناد در بین مردم از ارزش بالایی برخوردار است و اگر مشکلی برای آن‌ها به وجود آید ممکن است فرد مورد نظر دچار مشکلات روحی و روانی شود.



وی تفکیک اسناد را یکی از طرح‌های گذشته این سازمان ذکر کرد و افزود: این طرح هنوز هم در کل کشور به صورت کامل اجرا نشده است.



وی ادامه داد: همه املاک مردم باید سند داشته باشد تا مردم بتوانند از امتیازات آن‌ها استفاده کنند.

